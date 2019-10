Envoyez vos Sims à l’université et faites-les boire à l’envers sur un tonneau avec cette nouvelle expansion [VIDÉO]

Vos jeunes Sims risquent d’avoir de durs lendemains de veille une fois que vous aurez installé l’expansion Discover University, dévoilée mardi avec une première bande-annonce.

Non seulement ce nouveau bloc de contenu supplémentaire pour Sims 4 permet d’envoyer vos amis virtuels aux études supérieures, mais également de leur faire expérimenter tous les hauts (et les bas) de la vie sur un campus universitaire.

Capture d'écran YouTube

Ainsi, les Sims pourront étudier, construire des robots et participer à un club de débats, mais aussi jouer à un semblant de beer pong, conduire une bicyclette, pleurer dans les toilettes et boire à l’envers sur un tonneau.

Capture d'écran YouTube

Notons que l’expansion donnera le choix au joueur de fréquenter un établissement plus classique, l’Université de Britechester, ou un collège dédié aux technologies, l’Institut Foxbury.

Il sera aussi possible d’habiter les dortoirs des établissements ou de s’installer plus confortablement à l’extérieur du campus.

Discover University paraîtra le 15 novembre sur PC et Mac, puis le 17 novembre sur PS4 et Xbox One.