Collaborer avec PewDiePie, c’est du sérieux pour Guiz de Pessemier

Sûrement un des YouTubeurs gaming les plus connus au Québec (il copilote la chaîne Le jeu, c’est sérieux avec Laurent LaSalle), Guiz de Pessemier oeuvre aussi chez Outerminds, un studio de jeux vidéo montréalais qui collabore notamment avec le gameur suédois ultraconnu PewDiePie.

C’est comment, travailler avec le gars qui a la deuxième chaîne YouTube la plus populaire au monde? Le geek en puissance - et co-porte-parole du festival de jeux vidéo local MEGA+MIGS - répond à nos questions.

Ton premier contact avec les jeux vidéo, c’était quoi?

Le premier Nintendo avec le fusil orange, Super Mario Bros. et Duck Hunt. Comme mon père aimait beaucoup le golf, il a acheté une multitude de jeux de golf comme, par exemple, NES Open Tournament Golf. J’ai donc appris ce qu’étaient un oiselet, un aigle et un albatros avec Mario Bros lui-même!

Tu es coprésident et cofondateur du studio Outerminds. Comment se distingue-t-il des autres studios montréalais?

Nos jeux ont tous une facture rétro avec une twist moderne. Je dirais également qu’on se spécialise dans les jeux vidéo créés en collaboration avec des influenceurs. Aussi, on doit certainement être l’un des très rares studios de jeux vidéo à employer 50% de femmes.

En parlant d’influenceurs, Outerminds collabore - notamment - avec PewDiePie. Comment s’est fait ce lien?

Aux tous débuts d’Outerminds, on a été invités à participer à un GameJam dans lequel le top 10 des jeux allait être joué par PewDiePie sur sa chaîne YouTube.

On a décidé de créer un jeu basé sur l’univers de PewDiePie et, avant même que les résultats soient dévoilés, PewDiePie a joué à notre jeu et l’a tellement aimé qu’il nous a contactés pour qu’on développe une version plus longue.

C’était le début de notre conte de fées!

T’es également co-porte-parole du MEGA+MIGS. C’est quoi, pour toi, cet événement?

J’aime beaucoup le contact direct qui est créé entre les développeurs et les gameurs.

On sent un esprit de communauté très authentique, sans façade.

Il y a aussi les exclusivités, c’est toujours très cool d’essayer un jeu avant sa sortie. L’an dernier, on a eu la chance d’essayer Ancestors: The Humankind Odyssey de Panache en secret derrière un rideau!

Côté industrie, ça me rend vraiment heureux de voir la quantité de studios et la variété de carrières disponibles en jeu vidéo au Québec!

Je repense à mon orienteur du secondaire qui en gros m’avait dit que de gagner sa vie dans les jeux vidéo était équivalent à devenir gardien de but pour les Canadiens de Montréal; on est dans une toute autre réalité aujourd’hui!

T’es aussi un collectionneur de jeux vidéo rétro. C’est quoi ton «trésor» dans le lot?

C’est très niche, pour ne pas dire nerd, mais j’ai une cassette jaune moutarde du jeu The Legend of Zelda sur Nintendo (plutôt que les couleurs classiques or ou grise).

C’est une version exclusive pour les centres de réparation de Nintendo of America qui servait à vérifier si la console pouvait toujours sauvegarder une partie sur la cartouche.

Il n’y en a qu’une trentaine de répertoriée aujourd’hui.

...

Je t’avais averti que ce serait nerd!

Puis, la question qui tue: ton jeu préféré?

The Legend of Zelda: A Link to the Past. Parce que c’est un chef-d’œuvre tous genres confondus!

Bien sûr, il y a un côté nostalgique aussi : le jeu venait de sortir et un ami l’a ramené des États-Unis. On l’a terminé en quelques jours et, étant persuadés qu’on était les premiers à l’avoir terminé, on a pris des photos du générique de fin sur la télé (à l’époque où la durée entre prendre une photo et voir une photo était d’environ une semaine).

On a ensuite envoyé le tout au magazine Nintendo Power pour se vanter de notre exploit. Contre toute attente, on n’a pas été publiés, mais on s’est beaucoup amusé!

Je l’aime encore aujourd’hui parce qu’on peut jouer à une version qui mélange les objectifs du jeu.

Je peux donc redécouvrir mon jeu préféré encore et encore!

Le MEGA+MIGS se tiendra du 16 au 19 novembre au Grand quai du Port de Montréal.

