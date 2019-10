The Last of Us Part II: la sortie retardée en mai 2020 [MISE À JOUR]

De toute évidence, la patience s’annonce de mise avec The Last of Us Part II. Il faudra finalement attendre jusqu’au 29 mai 2020 pour connaître la suite des aventures d’Ellie, a annoncé le réalisateur du jeu, Neil Druckmann, jeudi.

Dans un billet de blogue, Druckmann a ainsi confirmé la rumeur lancée plus tôt en matinée par Kotaku.

«Dans les dernières semaines, alors que nous terminions des sections du jeu, nous avons réalisé que n'avions tout simplement pas assez de temps pour amener le titre à un niveau de finition synonyme de la qualité offerte par Naughty Dog. À ce moment, nous avions deux options: compromettre certaines parties du jeu ou aller chercher plus de temps. Nous avons choisi la deuxième option», a-t-il souligné.

Rappelons que The Last of Us Part II, annoncé en décembre 2016, avait finalement vu sa sortie planifiée pour le 21 février 2020 en septembre dernier.

Inutile de dire qu'avec ce report, les joueurs auront définitivement un printemps 2020 chargé, avec notamment le remake de Final Fantasy VII, Doom Eternal et Cyberpunk 2077 qui sont aussi prévus pendant cette période.