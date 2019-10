Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters et Rainbow Six Quarantine repoussés à une date ultérieure

Décidément, c’est la journée des reports. Après The Last of Us Part II, c’est au tour de Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters et Rainbow Six Quarantine de voir leur parution repoussée à plus tard.

Annoncé ce jeudi par le président d’Ubisoft, Yves Guillemot, dans un avis aux investisseurs, le délai s’expliquerait par le besoin de donner aux équipes «plus de temps de développement» et ainsi s’assurer de «livrer une expérience optimale aux joueurs».

Si Watch Dogs: Legion était prévu pour le 6 mars, Gods & Monsters pour le 25 février et Rainbow Six Quarantine pour le début de 2020, ceux-ci devraient désormais paraître lors de «l’année fiscale 2020-2021».

Notons que le document d’Ubisoft révise aussi les prévisions de profits de l’entreprise à la baisse pour 2019-2020, en raison notamment d’une réception critique et de ventes «très décevantes» pour Ghost Recon Breakpoint.