Intel Experience Day: voici tout ce qu’on a vu, entendu et essayé lors de ce grand rendez-vous techno

Encore une fois cette année, Intel a pris d’assaut le centre-ville de Toronto pour inviter les journalistes et le public à découvrir ses dernières innovations lors du Intel Experience Day, mardi.

Pèse sur start y était et laissez-nous vous dire que si vous pensiez qu’une entreprise qui a fait sa marque en fabriquant des processeurs était résolument «beige», vous avez tort!

Lors de cette journée de réjouissance pour les geeks les plus profonds, on a plutôt découvert des gadgets dernier cri, des ordinateurs multicolores et un lot d’humains passionnés.

Alors, pour les curieux, voici sept choses plutôt (même très!) cool que l’on a vues, entendues ou essayées lors de ce Intel Experience Day 2019!

1. Un processeur beaucoup trop puissant destiné aux gamers

Si vous êtes du genre à ne pas être capable de vous empêcher de changer constamment les pièces de votre PC, vous voudrez possiblement passer tout de suite au point suivant, parce que la toute nouvelle édition spéciale du processeur Intel Core i9-9900KS risque fort bien de vous faire casser.

Photo Raphaël Lavoie

Sans s’éterniser sur les chiffres, sachez que cette petite merveille de 4 GHz, imaginée tout particulièrement avec les joueurs en tête, compte huit cœurs, du multitâche à 16 voies et peut atteindre jusqu’à 5 GHz en mode turbo.

Bref, en des termes plus simplistes, ce n’est pas pour les doux!

Il est d’ailleurs à noter que même si le processeur risque de vous procurer des heures et des heures de plaisir, il ne sera probablement pas sur les tablettes pendant aussi longtemps, puisqu’il s’agit d’une édition limitée.

2. Un ordinateur qui n’a (vraiment) pas peur de la poussière

En parcourant la salle d’exposition du Intel Experience Day, quelle ne fut pas notre surprise de tomber sur une boîte de verre remplie de poussière...

Photo Raphaël Lavoie

Par contre, en regardant bien, on s’est aperçu qu’il y avait un ordinateur à l’intérieur! Et même que celui-ci était en grande forme, alors qu’il fonctionnait joyeusement, connecté à un écran adjacent.

Cet ordinateur, c’est l’Intel NUC 8 Rugged qui, non, n’est pas conçu pour les «pas propres» qui ne font jamais le ménage, mais bien pour les industries et autres usines qui ont besoin d’un PC qui peut résister aux conditions les plus difficiles.

Certes, ce n’est pas le plus joli ni celui que vous adopterez pour jouer aux jeux les plus gourmands, mais c’est tout de même intéressant de voir de tels produits, aussi utilitaires soit-ils, en action.

3. Un trône futuriste

On croit toujours que notre «set-up» de jeu est confortable et satisfaisant... jusqu’à ce qu’on croise ceci.

Photo Raphaël Lavoie

Voyez-vous ce glorieux trône? C’est le Predator Thronos d’Acer.

Sous ses airs futuristes, il s’agit d’une cabine motorisée où le siège, doté de vibrations haptiques (oui, oui!), est surmonté de trois écrans de 27 pouces pour créer une immersion profondément unique.

Photo Raphaël Lavoie

Le petit cocon (c’est relatif, il mesure quand même près de 1,5 mètre) peut d’ailleurs s’incliner selon différents préréglages. Rendu là, on n’est plus très loin de la chaise du dentiste, mais vous comprendrez que la version d’Acer est de loin plus agréable.

Ça donne envie de reconfigurer son salon, disons...

4. L’intelligence artificielle, la prochaine «grosse affaire»

Il y avait plusieurs innovations pertinentes présentées à l’Intel Experience Day, mais si on décelait un courant qui se détachait des autres, c’était bien celui de l’intelligence artificielle.

Ainsi, c’est Intel elle-même qui a lancé le bal en début de journée en annonçant l’arrivée au Canada de ses processeurs Core de 10e génération, qui intègrent justement un volet dédié à l’intelligence artificielle.

Même son de cloche du côté de leur Projet Athena, une nouvelle série d’ordinateurs portables fabriqués en collaboration avec des partenaires, un peu comme les Ultrabooks à l’époque, qui feront eux aussi la part belle à différents procédés relevant de l’IA.

Autrement dit, il s’agira d’un des gros chevaux de bataille d’Intel au cours des prochaines années.

Par ailleurs, ça se voyait mardi sur le terrain avec les différentes entreprises invitées, qui présentaient des projets en ce sens.

On y a notamment trouvé l’équipe montréalaise de wrnch, qui tenait une démonstration de sa technologie de reconnaissance des mouvements humains.

Photo Raphaël Lavoie

Un bel exemple de génie québécois!

5. La visite de l’Ultra de Toronto

Il n’y a pas eu que les nouveautés technologiques qui se sont invitées lors de l’Intel Experience Day, les esports étaient aussi de la partie!

Les visiteurs en soirée ont ainsi pu rencontrer, et même croiser le fer, avec les joueurs de l’Ultra de Toronto. Si ça ne vous dit rien, c’est que l’équipe professionnelle d’esports, qui se joindra à la Call of Duty League en 2020, vient à peine de voir le jour.

Photo Raphaël Lavoie

Les athlètes torontois offraient cependant tout un défi aux participants de la Gamer’s Night d’Intel: celui d’essayer de les battre lors d’une partie de COD en pleine salle d’exposition.

Chose certaine, il fallait avoir du cran pour décider de monter sur scène...

6. Des appareils rayonnants de couleurs

L’ère des PC gris et ternes est révolue. Ça, c’est certain!

Photo Raphaël Lavoie

De ce fait, il faut ajouter l’Intel Experience Day à ces événements qui mettaient de l’avant une pléthore de jolis appareils débordants de couleurs, éclairages et autres artifices.

Photo Raphaël Lavoie

Parmi les produits exposés qui nous donnaient envie d’alourdir notre carte de crédit, on a entre autres aperçu les PC Omen de HP, différents portables de MSI (regardez ce clavier!), la série Alienware de Dell et quelques assemblages personnalisés.

Photo Raphaël Lavoie

Photo Raphaël Lavoie

C’était de toute beauté!

7. ...Et un bar à poutine

Photo Raphaël Lavoie

Eh oui! Même au cœur de l’Ontario, on n’échappe pas aux fameux bars à poutine. Et étonnamment, elle n’était pas si pire...