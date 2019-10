13 monstres de jeux vidéo qui nous ont déjà empêchés de dormir

Quoi de mieux qu’une soirée riche en traumatismes pour célébrer l’Halloween?

Blague à part, le 31 octobre se veut l’occasion parfaite de revisiter les grands classiques de l’horreur, que ce soit au cinéma ou sur votre console favorite.

Ainsi, afin de marquer cette journée d’épouvante, on vous propose de rendre hommage à 13 terrifiants personnages de jeux vidéo qui nous ont déjà empêchés de dormir après une soirée un peu trop intense de gaming.

Prêt, pas prêt, on prend une grande inspiration et on y va!

Lisa dans P.T.

On va se le dire, Lisa n’arrive jamais au bon moment dans P.T. Et si le teaser de Silent Hills, créé par le seul et unique Hideo Kojima, était si angoissant à essayer, c’est essentiellement grâce aux apparitions de ce fantôme au regard beaucoup trop glauque.

Pyramid Head dans Silent Hill 2

Qui aurait pu croire qu’un polyèdre pouvait être aussi effrayant? Pyramid Head n’est sûrement pas le plus rapide, mais il est probablement admissible au titre de l’un des plus dérangés! Surtout quand on l’a vu en action dans Silent Hill 2...

The Keeper dans The Evil Within

Une autre qui porte un drôle de casque et qui a probablement quelques petits problèmes personnels à régler. Quand vous le croiserez dans The Evil Within, disons qu’il vaut mieux garder une bonne distance!

Les Headcrabs dans Half-Life

Des parasites qui peuvent sauter d’un peu n’importe où pour se poser sur votre tête et vous transformer en zombie? Non merci!

Les Claqueurs (Clickers) dans The Last of Us

Difficile d’oublier la première fois que l’on entend un Claqueur dans The Last of Us. Parce que s’ils ne sont définitivement pas agréables à regarder, c’est le son qu’ils émettent qui glace réellement le sang. Ugh!

Twin Victim dans Silent Hill 4

L’expression «deux têtes valent mieux qu’une» ne s’applique visiblement pas ici.

Nemesis dans Resident Evil 3

Mutation après mutation, Nemesis est probablement l’un des plus terrifiants poursuivants de la série Resident Evil. Des tentacules! Des crachats d’acide! Mais est-ce qu’on avait vraiment besoin de lui donner un lance-roquette? C’est à discuter...

Les Necromorphs dans Dead Space

Encore des parasites, mais ceux-ci viennent en bien plus qu’une seule forme! Et dire que la plupart du temps, il faut les démembrer pour s’en débarrasser...

Les Deathclaws dans Fallout

Ils ne sont pas les plus hideux du lot, mais un face-à-face avec un Deathclaw dans n’importe quel opus de Fallout peut vous donner une sacrée frousse. Surtout si vous n’êtes pas équipé en conséquence!

G dans Resident Evil 2

Un autre Resident Evil, un autre monstre aux mutations pas très rassurantes.

Laura dans The Evil Within

Laura a beaucoup trop de bras, trop de cheveux et d’endurance dans The Evil Within. Pour ajouter à tout ça, elle se téléporte! Un vrai cauchemar.

Chris Walker dans Outlast

Chris Walker n’est certainement pas le genre de gros bonhomme que vous voulez combattre avec seulement une caméra. Et pourtant!

Les Lickers dans Resident Evil 2

Pas d’yeux, pas de peau, le cerveau à découvert et une langue qui fait passer n’importe quel reptile pour un amateur. Imaginez retrouver ça bien perché au plafond de votre salon...

Les Gatherers dans Amnesia: The Dark Descent

Déjà que l’ambiance d’Amnesia: The Dark Descent est assez traumatisante en elle-même, il faut qu’on y rencontre des monstres défigurés comme les Gatherers qui, on le rappelle, ne peuvent pas être tués. C’est quelque chose!