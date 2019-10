Novembre 2019: voici les jeux gratuits PlayStation et Xbox

Comme le veut la tradition, Sony et Microsoft ont annoncé cette semaine les jeux que les membres PlayStation Plus et Xbox Live Gold pourront télécharger gratuitement en novembre.

Si l'offre de Microsoft ne passera certainement pas à l'histoire, Sony propose pour sa part un excellent RPG d'action, de même qu'une très efficace aventure d'horreur conçue à Montréal.

Sans plus attendre, voici les jeux que les abonnés PlayStation Plus et Xbox Live Gold pourront découvrir en novembre!

PlayStation Plus

Nioh (PS4)

Outlast 2 (PS4)

Xbox Live Gold

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter (Xbox One) – 1 er au 30 novembre

au 30 novembre The Final Station (Xbox One) – 16 novembre au 15 décembre

Star Wars Jedi Starfighter (Xbox) – 1 er au 15 novembre

au 15 novembre Joy Ride Turbo (Xbox 360) – 16 au 30 novembre