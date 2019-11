15 niveaux de jeux vidéo qui nous aident à nous réconcilier avec la neige

Les premiers jours de flocons et de givre dans les fenêtres sont toujours teintés d’une certaine aura de féérie... jusqu’à ce que la magie de l’hiver finisse par disparaître brutalement.

Heureusement pour la réputation de la saison hivernale et de tous ses artifices, il existe plus d’un jeu vidéo où la neige, la glace et le vent ont contribué à créer des mondes inoubliables.

Voici donc 15 niveaux qui nous ont redonnés foi en l’hiver (si jamais une telle chose est possible):

Cool, Cool Mountains – Super Mario 64

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir glisser de façon aussi intrépide que Mario sur la neige? Voilà un petit bijou de niveau qui fait encore chaud au cœur aujourd’hui... tant que vous ne lancez pas les bébés pingouins en bas de la falaise...

IceCap Zone – Sonic the Hedgehog 3

Ce n’est pas tous les jours que Sonic embarque sur une planche à neige pour dévaler une piste! Si Nintendo a toujours eu un petit faible pour les environnements hivernaux, IceCap Zone prouve que Sega aussi, était capable aussi d’utiliser la glace et autres mécaniques un peu frustrantes à son avantage.

Cliffhanger – Call of Duty: Modern Warfare 2

Ce n’est peut-être pas la mission de Modern Warfare 2 qui a fait le plus réagir (No Russian, ça vous dit quelque chose?), mais entre l’escalade sur glace et l’épais blizzard qui recouvre constamment la carte, Cliffhanger s’est taillé une place de choix dans le cœur des amateurs de COD.

À peu près tous les niveaux inspirés par la bataille de Hoth

L’un des affrontements les plus épiques de l’univers de Star Wars, la bataille de Hoth l’est tout autant dans les adaptations vidéoludiques de la franchise. Que l’on y participe en vaisseau (Shadow of the Empire, la série Rogue Squadron) ou à pied (l’un des nombreux Battlefront), elle demeure un grand classique.

Freezeezy Peak – Banjo-Kazooie

Difficile de ne pas s’ennuyer de Banjo et Kazooie en revisitant un tableau aussi charmant et réconfortant que Freezeezy Peak!

Shadow Moses Island – Metal Gear Solid

On se souvient tous de nos premiers pas sur le sol enneigé de l’île de Shadow Moses dans le premier Metal Gear Solid. Gageons que le jeu n’aurait pas eu le même impact s’il s’était déroulé en pleine région tropicale...

Phendrana Drifts – Metroid Prime

Jeu culte sur la GameCube, Metroid Prime en a marqué plus d’un avec le monde glacial de Phendrana Drifts, grâce notamment à sa solide trame sonore et son ambiance immersive.

Snow Kingdom – Super Mario Odyssey

Nintendo a définitivement une histoire d’amour avec les niveaux enneigés... et ça se poursuit dans les titres plus récents de la marque japonaise! En ce sens, les aventures hivernales de Super Mario Odyssey séduisent encore une fois par leur inventivité et leur capacité à nous émerveiller.

Lakeside Resort – The Last of Us

Quoi de mieux que l’hiver pour ajouter une couche de malheur et d’intensité à The Last of Us? Si au moins le givre pouvait ralentir les zombies...

Throat of the World – The Elder Scrolls V: Skyrim

La plus haute montagne de tout Tamriel, rien de moins!

Snow Go – Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back

Le tout premier niveau de la série à nous faire regretter que notre héros poilu n’ait pas de crampons sous ses longues chaussures. Parce qu’il faut l’admettre, plaques de glace et caisses de nitro ne font pas bon ménage!

Snowpeak Ruins – The Legend of Zelda: Twilight Princess

Link ne manque pas de visiter tout au long de ses nombreuses aventures différentes régions où l’hiver fait rage. Cela dit, le donjon de Snowpeak Ruins, dans Twilight Princess, sait raviver de doux souvenirs chez plusieurs joueurs.

Snow Barrel Blast – Donkey Kong Country

Patience, dextérité, un petit côté maso... ça prend tout ça pour passer au travers de Snow Barrel Blast!

Siberia – TimeSplitters Future Perfect

Comment ne pas se rappeler avec nostalgie cette immense carte du mode arcade de TimeSplitters Future Perfect? Il suffisait de la combiner avec trois amis et un peu de rivalité pour créer une soirée parfaite.

Heart of Ice – Uncharted 2: Among Thieves

Jeux d’aventure, neige et glace s’avèrent très souvent une combinaison gagnante. Cependant, il faut avouer que l’équipe de Naughty Dog a imaginé une séquence d’exploration aussi enlevante que relevée avec Heart of Ice dans le deuxième volet d’Uncharted.