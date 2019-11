PewDiePie's Pixelings: la nouvelle collaboration entre Outerminds et le youtubeur paraîtra le 15 novembre

Surprise! On n’aura pas à attendre très longtemps avant de pouvoir essayer la troisième collaboration entre le studio montréalais Outerminds et PewDiePie.

Ainsi, PewDiePie's Pixelings, le plus récent titre aux couleurs du populaire youtubeur, paraîtra le 15 novembre prochain sur iOS et Android.

Image courtoisie Outerminds

Le jeu mobile de stratégie proposera cette fois-ci de partir à la recherche de sympathiques créatures disparues: les Pixelings.

Image courtoisie Outerminds

L’histoire reprendrait tout juste après le premier titre développé par Outerminds avec PewDiePie, Legend of the Brofist, et mettra de l’avant des combats en ligne, un doublage de la vedette de YouTube elle-même et un système de collecte de petits monstres... à l’image d’une franchise bien aimée de tous!

Image courtoisie Outerminds

PewDiePie's Pixelings est disponible en précommande dès maintenant et pourra être téléchargé le 15 novembre.