Jeu en ligne: la Chine impose un couvre-feu et de lourdes restrictions aux joueurs mineurs

De toute évidence, le gouvernement chinois ne plaisante pas quand il affirme qu’il veut s’attaquer à une potentielle dépendance au jeu en ligne chez les jeunes.

La Chine vient ainsi d’annoncer une série de règlements visant à encadrer celui-ci chez les moins de 18 ans. Et inutile de dire que le pays le plus peuplé au monde n’y va pas avec le dos de la cuillère.

Selon la nouvelle loi, les joueurs d’âge mineur ne pourront désormais plus jouer en ligne entre 22h et 8h, rapporte CNN.

Dans le même ordre d’idées, les jeunes seront limités à 90 minutes de jeu en ligne les jours de semaine, tandis que cette période sera allongée à trois heures lors des week-ends et des jours fériés.

Le gouvernement chinois réglementera aussi le montant d’argent que les mineurs pourront ajouter à leurs comptes de jeu en ligne.

Ainsi, les joueurs âgés de 8 et 16 ans pourront y déposer un peu plus de 37 $ (200 yuans) par mois, alors que ceux entre 16 et 18 ans seront restreints à environ 75 $ (400 yuans).

En entrevue avec l’agence de presse gouvernementale Xinhua, un porte-parole de l’Administration générale de la presse, de l'édition, de la radiodiffusion, du cinéma et de la télévision (prenez le temps de reprendre votre souffle) a mentionné que les nouvelles règles avaient été mises en place pour «protéger la santé physique et mentale des mineurs».

C’est plutôt drastique, disons.