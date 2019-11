Star Wars: la princesse Leia devait être la dernière Jedi dans The Rise of Skywalker, dévoile le frère de Carrie Fisher

Si Carrie Fisher n’avait pas tragiquement perdu la vie en 2016, on aurait fort probablement vu la princesse Leia manier le sabre laser dans Star Wars: The Rise of Skywalker.

En entrevue avec Yahoo, le frère de l’actrice, Todd Fisher, a ainsi révélé que le réalisateur J.J. Abrams prévoyait initialement faire du personnage la vraie dernière Jedi de la saga, avant que le décès de l’Américaine ne vienne chambouler les plans.

Dans le neuvième film de la franchise, Abrams comptait en ce sens présenter Leia comme une vraie guerrière Jedi, qui aurait même eu son propre sabre laser.

«Elle devait être le point culminant du dernier film. Elle allait être, d’une certaine façon, la dernière Jedi. [...] Les gens avaient l’habitude de me demander pourquoi Carrie n’avait pas de sabre laser pour découper des méchants. [Pourtant], Obi-Wan était au sommet de sa forme quand il avait l’âge de Carrie», a mentionné Todd Fisher.

Cela dit, même si on ne verra finalement jamais Leia manier le sabre laser, on aura tout de même droit à de touchants adieux à Carrie Fisher dans The Rise of Skywalker, a indiqué son frère.

«La vérité, c’est que J.J. Abrams était un bon ami de Carrie... il avait un amour extraordinaire pour elle. Ils avaient huit minutes de matériel [restant du tournage de Force Awakens]. Ils ont pris chaque image, les ont analysées et les ont remodelées pour les insérer de la bonne façon dans l’histoire. C’est un peu magique», a-t-il confié.

«L’un des aspects merveilleux de la Force, c’est qu’il n’y a pas de vraie mort; tu existes tout simplement dans une autre dimension. Donc, Carrie nous regarde d’en haut [...] et elle fait encore partie de nous. De pouvoir voir ça, c’est de la magie qui n’arrive que dans les films», a conclu Fisher.

Cet ultime au revoir, de même que le reste de Star Wars: The Rise of Skywalker, paraîtra en salles le 20 décembre prochain.