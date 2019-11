Airplane Mode: restez coincé pendant six heures dans un vol commercial virtuel grâce à ce «jeu» unique

Vous n’avez pas pris l’avion depuis un moment et vous vous ennuyez de rester coincé dans une cabine pressurisée pendant plusieurs heures avec 150 inconnus, dont sept bébés en colère?

Eh bien, ce sera bientôt possible de vivre l’incomparable expérience dans le confort de votre salon avec le «jeu» Airplane Mode, qui, croyez-le ou non, proposera de se glisser dans la peau d’un passager d’un vol commercial de six heures.

Capture d'écran Steam

Et tout ça en classe économique, afin d’assurer un maximum d’authenticité au commun des mortels!

D’abord partagée par Kotaku, une bande-annonce permet d'ailleurs de découvrir le titre dans toute sa splendeur.

Blague à part (si jamais c’est possible), on ne pourra pas accuser Airplane Mode, développé par le créateur Hosni Auji et édité par AMC Games, de lésiner sur les détails.

Ainsi, vous pourrez vivre chaque minute du vol transatlantique, de l’atterrissage au décollage, incluant les repas un peu décevants, les films des années 30 sur le système d’infodivertissement (vraiment!) et même le magazine officiel de la compagnie aérienne, garni d’articles et de mots croisés discutables.

Capture d'écran Steam

Comble du bonheur, le voyage dans les airs sera aussi agrémenté d’événements aléatoires comme «de la turbulence, du mauvais Wi-Fi et des délais», poupons larmoyants en prime.

Capture d'écran Steam

Bref, de quoi réjouir les fans les plus convaincus de Desert Bus...

Pour la suite du périple sur PC et Mac, il faudra patienter jusqu’en 2020. Le jeu est cependant disponible dès maintenant en précommande sur Steam.