Death Stranding: les critiques américains ont peut-être mal compris le jeu, suggère Kojima

Il faudra vraisemblablement ajouter un item à la liste des sujets controversés pendant les soupers du temps des Fêtes... Death Stranding!

Paru depuis quelques jours à peine, le dernier jeu d’Hideo Kojima fait ainsi grandement jaser les joueurs et les critiques. Et tandis que certains croient que l’énigmatique aventure est un chef-d’œuvre, d’autres n’ont vraiment pas aimé le périple.

Bref, les avis sont partagés.

Cela dit, les critiques négatives ne semblent pas déranger outre mesure le créateur de l’œuvre, qui a réagi à celles-ci dans une entrevue avec le site Web italien TGCom, rapportée par GamesRadar.

Selon Kojima, les évaluations défavorables, du moins celles aux États-Unis, pourraient s’expliquer par le fait que «les Américains sont de grands amateurs de jeux de tirs à la première personne, ce que Death Stranding n’est pas».

En ce sens, le fondateur de Kojima Productions a insinué que les critiques américains n’avaient peut-être pas exactement compris le jeu, contrairement à leurs homologues européens ou japonais.

«Je dois dire que le jeu a reçu des éloges, spécialement en Europe et au Japon. Ici aux États-Unis, par contre, nous avons eu des critiques plus marquées. Peut-être que c’est un jeu difficile à comprendre pour un certain type de critiques et de public», a-t-il laissé entendre.

«J’essaie toujours de créer de nouvelles choses et c’est correct d’avoir des différends et des discussions, mais il faut dire que les Italiens ou les Français ont un sens artistique différent qui leur permet d’apprécier ce genre de produits très originaux», a ajouté Kojima.

On peut être en accord ou pas avec les propos du principal intéressé, mais une chose est néanmoins certaine: Death Stranding n’a pas fini de faire réagir!