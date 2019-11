Stadia: voici les 12 jeux qui seront accessibles lors du lancement de la plateforme

Près d’une semaine avant le lancement de Stadia, Google a dévoilé, dans un billet de blogue, les 12 jeux qui seront accessibles dès la mise en ligne du service le 19 novembre prochain.

Parmi la douzaine de titres, on retrouve notamment une exclusivité, le jeu d’aventure Gylt, développé par les créateurs de Rime, de même que Red Dead Redemption 2, paru à la fin octobre sur PC.

Pour le reste, on a affaire à quelques jeux disponibles depuis un moment sur d’autres plateformes. Des jeux qui, on le rappelle, devront être achetés à la pièce afin d’y jouer sur Stadia.

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2: The Collection

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Rise of the Tomb Raider

Samurai Shodown

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Sinon, Google a également profité de l’occasion pour lever le voile sur 14 autres titres qui seront, pour leur part, accessibles grâce au service de diffusion d’ici la fin de 2019.

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

Darksiders Genesis

Dragonball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy 15

Football Manager 2020

Ghost Recon Breakpoint

Grid

Metro Exodus

NBA 2K20

Rage 2

Trials Rising

Wolfenstein Youngblood

Rappelons que Stadia sera mis en ligne le 19 novembre prochain dans 14 pays, dont le Canada.

Si la version de base du service est gratuite et permet de lancer les jeux en haute définition (1080p), il faudra s’abonner à Stadia Pro et payer 11,99$ par mois afin de profiter du 4K et du son ambiophonique 5.1.