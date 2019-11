Wattam: le nouveau jeu du créateur de Katamari Damacy paraîtra à la mi-décembre [VIDÉO]

Que les fans de jeux profondément étranges se réjouissent: on pourra jouer au prochain titre du créateur de Katamari Damacy, Wattam, pendant le temps des Fêtes!

Autre produit coloré de l’imagination (très) fertile de Keita Takahashi, Wattam paraîtra de ce fait le 17 décembre sur PS4, de même que sur PC, par le biais du Epic Games Store, a-t-on appris dans une vidéo lancée ce lundi.

En développement depuis près de cinq ans du côté du studio américain Funomena, le titre mettra les joueurs dans la peau du maire de Wattam, qui doit «construire des tas et des chaînes» de personnages afin de retrouver les habitants du village, dispersés un peu partout dans la galaxie à la suite d’une explosion.

Et on ne parle pas ici de n’importe quels habitants: des toilettes, des nez, des téléphones, des arbres et même de petits amas de, hum, vous savez quoi!

Concrètement, on doit s’attendre à une variété de puzzles et de mini-jeux déjantés, qui, comble de bonheur, pourront se jouer seul ou en mode coopératif local.

Somme toute, on a très hâte de se faire une foule de nouveaux amis de toutes sortes (littéralement) dans Wattam!

C’est donc un rendez-vous le 17 décembre.