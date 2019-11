Star Wars: Rian Johnson envoie promener ceux qui ont critiqué la diversité des acteurs dans The Last Jedi

Le réalisateur Rian Johnson n’a pas mâché ses mots lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de ceux qui n’avaient pas digéré la diversité des actrices et acteurs dans The Last Jedi.

«Si quelqu’un réagit de façon négative à la diversité, qu’il aille se faire foutre», a carrément répondu Johnson, lors d’une table ronde avec Wired.

Ce dernier faisait plus précisément allusion à la triste vague de racisme et d’intimidation qu’avait provoquée l’arrivée d’une actrice d’origine asiatique, Kelly Marie Tran, dans l’un des rôles principaux du huitième volet de la franchise.

Les attaques répétées sur le Web à l’endroit de l’interprète de Rose Tico l’avaient même poussée à se retirer des réseaux sociaux en 2018.

Lui aussi critiqué par plusieurs fans déçus de Last Jedi, Rian Johnson a cependant tenu à préciser que la plupart des amateurs de Star Wars étaient respectueux et que les propos négatifs n’étaient pas nécessairement monnaie courante chez ceux-ci.

«95 % de mes interactions sur Twitter sont absolument adorables, constructives et merveilleuses avec les fans de Star Wars. Ce sont les meilleurs au monde», a-t-il affirmé.

Le neuvième volet de la saga, Star Wars: The Rise of Skywalker, paraîtra au cinéma le 20 décembre prochain.