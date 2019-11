The Legend of Bum-Bo: le nouveau jeu du créateur de Binding of Isaac est maintenant disponible

Celles et ceux qui ont aimé The Binding of Isaac ne seront certainement pas trop dépaysés avec le tout nouveau jeu de son créateur Edmund McMillen.

The Legend of Bum-Bo, qui paraît ce mardi sur PC, via Steam, reprend l’ambiance mi-donjon, mi-ridicule de son prédécesseur, avec son lot de monstres glauques dessinés à la main, de viscères, de mouches et d’inévitables petits tas d’excréments.

Cette fois-ci par contre, le design mêle 2D et 3D pour créer un monde joyeusement «cartonné».

Le gameplay, lui aussi, s’éloigne de celui de Binding of Isaac, qui était davantage orienté vers l’action.

Pour The Legend of Bum-Bo, McMillen, également créateur de Super Meat Boy, présente ici un RPG coloré de différents puzzles, alimenté par un système de cartes de type «deck-building».

Bref, un tout autre type d’aventures, mais qui risque encore une fois de divertir avec son style sombre et déjanté.

Rappelons que le titre doit paraître à une date ultérieure sur Switch et iOS.