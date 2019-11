Black Adam: The Rock fait officiellement son entrée dans le DC Universe

Si l’incomparable Dwayne «The Rock» Johnson était pressenti depuis un moment pour incarner au cinéma l’ennemi juré de Shazam, Black Adam, c’est maintenant chose officielle, alors que l’acteur a partagé une première affiche, jeudi, sur Instagram.

L’ancien lutteur y apparaît dans une glorieuse illustration qui, en plus de présenter le personnage de façon assez épique merci, annonce que le film mettant en vedette l’antihéros de DC Comics paraîtra en salles le 22 décembre 2021.

«Ce rôle est différent de tous les autres que j’ai joués dans ma carrière et je suis profondément reconnaissant que l’on vive ce périple tous ensemble», a déclaré The Rock dans la publication.

Celui-ci dit d’ailleurs réaliser un rêve de jeunesse en incarnant un «superhéros» au grand écran, lui qui a vu son enfance bercée par les prouesses de Superman.

Sauf que cette fois-ci, The Rock prêtera ses traits à un vilain! Cela dit, on risque de prendre pour lui de toute façon...

En paraissant en décembre 2021, Black Adam sera le troisième film du DC Universe à voir le jour cette année-là, après The Batman en juin et The Suicide Squad en août.

Le premier volet de la saga, Shazam!, est quant à lui sorti en avril 2019.