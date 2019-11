Voici les nouveautés excitantes annoncées par Xbox au X019

C’est avec un décalage horaire dans le corps - et beaucoup d’excitation, précisons-le, qu’on se retrouvait dans les gradins du Copper Box Arena, un centre sportif notamment utilisé lors des Jeux olympiques de Londres en 2012, pour le X019, un happening combinant l’industrie (influenceurs et médias dont Pèse sur start avaient accès au plancher en début de journée) et fans de la fameuse console signée Microsoft.

D’accord. Trêve d’introduction. Passons aux choses sérieuses: les annonces!

Grounded. Le prochain Fortnite?

Obsidian a dévoilé un avant-goût de Grounded, un jeu de survie qui sera dévoilé au cours du printemps 2020 sur Xbox One, Xbox Game Pass, Xbox Game Preview, la boutique Microsoft ainsi que Steam.

Les mauvaises langues (et j’en suis) diraient, à première vue, qu’il s’agit d’un croisement inusité entre...

Fortnite (on peut construire des éléments de défense en plus de combattre... et le tout repose sur un look coloré et cartoonesque)

Minecraft (on doit cumuler des ressources pour améliorer, par exemple, son armure en plus de cuisiner des repas)

et... Chérie, j’ai réduit les enfants (le jeu se déroule dans un jardin où des combattants miniatures s’affrontent)

Le studio met toutefois de l’avant que Grounded est plus qu’un jeu de survie. Sa trame narrative et ses éléments de jeu de rôle en témoigneront.

Voici le tout nouveau jeu de Rare: Everwild

Le vénérable studio, à qui l’on doit — bien sûr — les séries Donkey Kong et Banjo-Kazzoie notamment, joue la carte du mystère lorsqu’il est question d’Everwild, sa toute nouvelle création (il faut préciser, toutefois, que celle-ci est toujours en développement).

En attendant un peu plus de détails, voici la bande-annonce diffusée lors de X019...

Du nouveau contenu pour Sea Of Thieves... et c’est gratuit!

Rare était également sur le plancher du Copper Box Arena pour présenter une mise à jour gratuite pour Sea Of Thieves qui sera mise en ligne le 20 novembre. Nommée The Seabound Soul, cette aventure liera le capitaine Pendragon alors au redoutable vaisseau The Ashen Dragon.

Pour les amateurs des modes Adventure et Arena du jeu, Rare vient d’ajouter des bombes incendiaires à l’arsenal des joueurs. Amusez-vous!

Après Life Is Strange, voici Tell Me Why

Tout d’abord, on pardonne au studio DONTNOD — à qui l’on doit le cultissime Life Is Strange — de nous remettre un certain hit des Backstreet Boys en tête avec le titre de son prochain jeu narratif Tell Me Why.

L’intrigue sera lancée au cours de l’été 2020.

Pour les amateurs de jeux de tir, y'a CrossfireX qui s'en vient!

L’épisode Crossfire X de la vénérable série de jeu de tir est toujours prévu pour 2020. On a profité de X019 pour y présenter un peu plus de détails et d’images.

Halo: Reach se retrouve finalement dans Halo: The Master Chief Collection

Enfilez à nouveau votre casque de combat dès le 3 décembre, car un nouvel épisode de la saga s’ajoute à Halo: The Master Chief Collection.

On peut se procurer Reach et/ou la collection complète de jeux sur Steam ainsi que la boutique Microsoft (on peut précommander dès maintenant si ça vous dit). De plus, le tout est offert sur Xbox Game Pass.

Pour les amateurs de Minecraft et de Diablo, voici... Minecraft Dungeons!

Le jeu — visiblement inspiré par bon nombre de dungeons crawlers — sera offert sur la plupart des plateformes dès le printemps 2020.

De nouvelles images de Wasteland 3!

Le jeu post-apocalyptique très attendu, qui se déroulera dans un Colorado congelé, est toujours prévu pour mai 2020 sur Xbox One ainsi que sur PC.

Il sera également offert via la Xbox Game Pass.

Un peu plus de détails sur Bleeding Edge!

Bonne nouvelle: la parution du jeu de combat multijoueur survolté est toujours prévue pour le 24 mars 2020. Il est également offert en commande dès maintenant avec un paquet de bonus, dont l’accès immédiat à la version «closed beta» jusqu’au 14 février 2020.

Un avant-goût d’Age Of Empires IV

Vous préférez les jeux de stratégie? Les bonzes de X019 ont pensé à vous avec le dévoilement d’une bande-annonce accompagnée d’images captées lors d’une séance de jeu d’Age Of Empires IV.

De plus, on a glissé qu’une version mise au goût du jour d’Age Of Empires II: Definitive Edition - accompagnée d’un ajout nommé The Last Khans - est offerte dès maintenant sur Steam, Xbox Game Pass, Windows 10 et Steam.

Xbox veut concurrencer Stadia avec XCloud

On se rapproche du lancement officiel du fameux service de divertissement infonuagique à la Stadia de Xbox à en croire la section XCloud du Copper Arena réservée à XCloud. Sur les lieux, on pouvait jouer à une multitude de jeux sur téléphones et tablettes à l’aide d’une manette Xbox et d’un support pour portable (aussi à noter: le service permettra l’accès via des manettes produites par d’autres fournisseurs)

Xbox note qu’une première vague de jeux sera offerte pour ordinateurs sur Windows 10 en 2020.

En effet, on annonce aujourd’hui que plus de 50 titres (dont Tekken 7 et Madden NFL 20) seront offerts lors d’une période d’avant-goût public à venir. Parmi ceux-ci, on retrouve trois nouveaux jeux des studios Xbox ainsi que quatre premières mondiales de développeurs à l’externe.

Pour avoir testé quelques jeux sur téléphones et tablettes, je dirais que l’initiative semble prometteuse. Outre de très rares ralentissements, les parties se déroulaient sans heurt. Notons toutefois que celles-ci avaient lieu dans un environnement sous le contrôle de Xbox.

Est-ce que ça sera aussi le fun dans un autobus, chez vous ou chez moi? Ça reste à voir!

À noter: ce voyage de presse à Londres a été offert par Xbox.