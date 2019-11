BioWare travaillerait sur une refonte complète d’Anthem... et un nouveau Mass Effect

Le dernier titre de BioWare, Anthem, a eu beau décevoir bon nombre de joueurs, son développeur ne compterait pas en rester là et abandonner le projet.

Ainsi, le studio canadien prévoirait plutôt se reprendre avec une éventuelle refonte complète du shooter multijoueur.

Selon des informations dévoilées par Kotaku, BioWare et Electronic Arts prépareraient depuis plusieurs mois une version entièrement renouvelée du titre d’action-RPG. Celle-ci pourrait s’intituler Anthem 2.0 ou encore Anthem Next, indiquent des sources à l’interne.

La fenêtre de parution de cette deuxième mouture ne serait toutefois pas encore déterminée. Le modèle de distribution resterait aussi à être choisi.

D’une part, le jeu pourrait être revu à travers différentes mises à jour, un peu comme Hello Games l’ont fait avec No Man’s Sky. Sinon, BioWare et EA pourraient tout simplement attendre un peu plus longtemps et dévoiler une vraie version 2.0 du titre en ligne.

On ne sait pas exactement sur quels aspects le développeur et l’éditeur travailleront, mais, si une chose est certaine, c’est qu’Anthem ne serait pas laissé de côté de sitôt.

Entre autres, le système de loot, les quêtes, la difficulté, la carte du monde, le système de progression et l’aspect social du jeu pourraient être révisés.

Par le fait même, cela viendrait démentir de vilaines rumeurs qui annonçaient depuis quelque temps l’abandon pur et simple du shooter, après notamment le départ récent de deux hauts placés chez BioWare.

Cela dit, tout n’irait pas si mal du côté du studio établi à Edmonton.

En ce sens, toujours d’après Kotaku, l'équipe plancherait aussi toujours en parallèle sur Dragon Age 4... de même que sur un tout nouveau Mass Effect.

En voilà, de bonnes nouvelles!