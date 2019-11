Dragon Ball: Disney préparerait un nouveau film en «live action» tiré de la franchise

Près d’une dizaine d’années après l’immense fiasco qu’était Dragonball Evolution, Disney s’apprêterait à mettre en chantier un nouveau film de Dragon Ball en «live action», misant cette fois-ci sur une distribution entièrement composée d’acteurs d’origine asiatique.

Selon une source supposément fiable de We Got This Covered, le studio américain injecterait un gros budget dans le projet, ce qui pourrait signifier qu’on voit beaucoup de potentiel dans la franchise, possiblement même pour une série de longs-métrages.

Si les mangas d’Akira Toriyama ont été maintes fois adaptés avec succès à la télé et au cinéma en format animé, ils ne l’ont été qu’une seule fois au grand écran avec de «vrais» acteurs... et des résultats franchement médiocres.

Démonté par la critique, Dragonball Evolution avait laissé un grand nombre d’amateurs amers en 2009. Disney, qui a acquis les droits pour la franchise après avoir absorbé la 20th Century Fox, pourrait ainsi tenter de réparer les «erreurs» du passé.

L’idée de faire appel à une distribution entièrement composée d’acteurs d’origine asiatique pour une œuvre originale, qui, on le rappelle, est japonaise, semble déjà être un pas dans la bonne direction.

Reste à voir maintenant si le matériel de Toriyama sera cette fois-ci mieux respecté par Hollywood... si jamais cette rumeur se concrétise.

Entretemps, les fans de Goku et sa bande pourront bientôt essayer une autre adaptation de la série avec le RPG d’action Dragon Ball Z: Kakarot, prévu pour le 17 janvier 2020 sur PS4, Xbox One et PC.