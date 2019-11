One Punch Man: le jeu de combat inspiré de la série sortira en février [BANDE-ANNONCE]

Après avoir laissé durer le suspense pendant quelques mois, Bandai Namco a finalement dévoilé que c’est en février que Saitama et ses comparses de One Punch Man: A Hero Nobody Knows débarqueront sur consoles et PC.

Plus précisément, c’est à la toute fin du mois, le 28 février, que le jeu de combat paraîtra, comme l’a dévoilé le studio japonais dans une toute nouvelle bande-annonce.

Celle-ci lève également le voile sur le mode «histoire», de même que sur les différents héros et antagonistes qu’on pourra incarner dans les batailles à trois contre trois.

Et si Saitama ne viendra prendre le relais qu’à la toute fin des affrontements, en raison de sa surpuissance, une autre déclinaison du personnage sera également incluse dans le titre, soit la version «rêvée» de Saitama.

Celle-ci n’éliminera pas ses ennemis d’un seul coup de poing... et l'on pourra donc utiliser le héros tout au long d’un combat, de façon équitable!

One Punch Man: A Hero Nobody Knows paraîtra le 28 février 2020 sur PS4, Xbox One et PC.