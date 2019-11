PlayStation 5: ces croquis dévoilent-ils la prochaine manette DualShock?

On pourrait bien avoir sous les yeux un premier aperçu de la manette qui sera livrée avec la PlayStation 5.

Une poignée de croquis accompagnent ainsi un brevet déposé en mars par Sony pour un «contrôleur d’appareils électroniques». Le document en question vient tout juste d’être déposé, ce lundi, dans un catalogue en ligne de brevets japonais, comme l’a remarqué VGC.

Oui, on le sait, il peut être hasardeux de trop se fier aux croquis qui accompagnent un brevet. C’est pourquoi on devra prendre ces images avec un grain de sel.

Cela dit, une fois ledit grain de sel consommé, on se retrouve devant une très intéressante refonte de la manette actuelle de la PS4, la DualShock 4.

Au menu, une forme similaire, mais légèrement plus «gonflée», qui rappelle la manette de la Xbox One. On découvre aussi que l’indicateur lumineux sur le dessus de la DualShock disparaîtrait et que les gâchettes L1-R1-L2-R2 seraient un peu plus grosses.

Finalement, le port Micro USB cède sa place à une prise USB-C plus moderne.

Chose certaine, on voit un peu mieux l’évolution entre la DualShock 4 et la supposée DualShock 5 en comparant les images des deux brevets.

Capture d'écran J-PlatPat À gauche, le brevet de la DualShock 4, à droite, celui de la potentielle DualShock 5

Soulignons qu’au début du mois d'octobre, Sony avait précisé certaines caractéristiques de la DualShock 5.

On avait, entre autres, appris qu’elle offrirait des vibrations plus poussées de type «haptique», de même que des gâchettes L2 et R2 «adaptatives», qui offriront plus ou moins de résistance selon leur utilisation dans un jeu.

La PlayStation 5, pour sa part, sera disponible sur les tablettes pour la saison des Fêtes 2020.