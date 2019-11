On s’est fait DÉMOLIR lors d’un tournoi de Rocket League

En collaboration avec:

Plus tôt cette semaine, l’équipe de Pèse sur start retrouvait ses collègues de Vidéotron au festival MEGA+MIGS afin de superviser un tournoi de Rocket League où les visiteurs de l’événement avaient la chance d’affronter le joueur pro québécois Alexandre «AxB» Bellemare.

Mais qui est Alexandre?

Membre de l’équipe Spacestation Gaming, Alexandre est parmi les meilleurs joueurs de Rocket League du pays. Plus tôt en novembre, Bellemare et ses frères d’armes mettaient la main sur une cagnotte de plus de 26 000$ en terminant troisièmes de la Championship Series Season 8 du jeu en Amérique du Nord.

En mai, ils remportaient plus de 24 000$ en prix lors de la Season 7 de la même série.

Bref, c’est un joueur redoutable.

Photo: Pèse sur start AxB saluant notre collègue avant leur match.

1ère leçon de vie: l'équipement peut aider pour exceller!

Premier constat égalemen: le kiosque Vidéotron Samsung était à la hauteur de l’athlète e-sport qui, en deux heures, a terrassé une trentaine de visiteurs (oui, oui) à Rocket League.

Notons que l’expert jouait sur un moniteur QLED ultra-wide de Samsung.

Photo: Pèse sur start AxB devant le fameux moniteur.

C’est-à-dire: une surface de jeu de 49’’, soit la grandeur de R2-D2 (43’’) et quelques pouces supplémentaires en prime!

2e leçon de vie: être rapide, ça aide aussi!

Jeu en ligne oblige, la connexion Vidéotron a fait en sorte que le tournoi s’est déroulé de la façon la plus «smooth» possible.

Un représentant présent sur les lieux nous a précisé que le service Internet de l'entreprise repose sur des infrastructures qui sont le nec plus ultra dans le domaine. Ce qui fait que, par exemple, la latence en gaming en ligne - le temps d'attente entre les actions d'un joueur et les réactions du jeu en question,si vous voulez - est incroyablement basse, voire nulle dans la plupart des cas. Bref, sur une connexion Vidéotron, jouer en ligne est essentiellement affronter un joueur à l'autre bout du monde comme s'il était ton voisin de sofa.

Sauf que nous, notre adversaire était un champion de Rocket League qui nous démollissaient sans la moindre difficulté. Zut!

Photo: Pèse sur start L'ambiance était électrique au kiosque.

3e leçon de vie: il faut encaisser les revers dignement

Pis, finalement, le match s’est sûrement terminé 15 à 1. On a perdu le fil, les larmes nous aveuglant.

Photo: Pèse sur start

4e leçon de vie: s'entraîner, c'est important

En entrevue après le tournoi, le champion a estimé qu’il a consacré jusqu’à 50 heures d’entrainement par semaine pour en arriver à son niveau actuel.

Photo: Pèse sur start AxB, l'as de la manette.

5e leçon de vie: se détendre, c'est également important

Actuellement en pause de saisons de Rocket League, AxB affine toujours ses réflexes sans toutefois négliger sa vie sociale. Il prévoit même prendre des vacances à l’extérieur du pays sous peu.

Comme quoi, Rocket League est une passion parmi tant d’autres pour l’athlète!