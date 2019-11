Star Wars: 13 superbes affiches (et une petite bande-annonce) pour nous faire patienter d’ici la sortie de Rise of Skywalker

Plus qu’un mois avant la sortie en salles de Star Wars: The Rise of Skywalker!

Et pour célébrer le tout, Disney a dévoilé pas moins de 13 affiches aux couleurs des personnages qui animeront le 9e film de la franchise.

Au menu, une belle brochette de héros, droïdes ou vilains, avec Rey, Kylo Ren, Finn, Poe Dameron, BB-8, Lando Calrissian, Chewbacca, Rose Tico, Jannah, C-3PO, R2-D2, Zorii Bliss et D-O qui ont chacun droit à leur propre poster.

Il manque évidemment quelques iconiques protagonistes, comme Leia, Luke ou encore Palpatine, mais, dans l’ensemble, la plupart des personnages de Rise of Skywalker ont droit à leur petite place sous les deux soleils de Tatooine.

Soulignons que Disney a aussi publié hier soir une autre mini bande-annonce, destinée cette fois-ci à la télévision. Encore une fois, ce n’est pas l’action qui manque dans ces nouvelles images!

Star Wars: The Rise of Skywalker paraîtra au cinéma le 20 décembre prochain.