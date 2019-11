Half-Life: Alyx sortira en mars 2020, dévoile une première bande-annonce [IMAGES ET VIDÉO]

On l’a dit plus tôt cette semaine et on le répète: on ne s’attendait définitivement pas à ce que Valve dévoile un nouveau Half-Life cette semaine!

Mais voilà que tout ceci est désormais on ne peut plus réel, alors que le jeu, intitulé Half-Life: Alyx, s’est dévoilé dans une toute première bande-annonce, ce jeudi.

Image courtoisie Valve

Si on savait déjà que le titre en serait un de réalité virtuelle, on apprend que ce plus récent volet ne sera pas une suite à Half-Life 2, mais plutôt un prélude à celui-ci, qui se déroulera entre les événements du premier opus de la franchise et ceux du deuxième.

Half-Life: Alyx racontera, et disons que c’était un brin prévisible, l’histoire d’Alyx Vance, l’alliée de Gordon Freeman dans Half-Life 2, tandis qu’elle formera une cellule de résistance avec son père afin de lutter contre l’envahisseur extraterrestre.

Image courtoisie Valve

Dans la vidéo partagée par Valve, on constate que les phases de combat se mêleront à celles d’exploration et de résolution d’énigmes, pour former un tout qui risque d’être fort divertissant, particulièrement avec un casque VR devant les yeux.

Image courtoisie Valve

Et, pour répondre à notre propre question, OUI, il sera possible d’être attaqué par un crabe de tête pour ensuite pouvoir l’arracher soi-même du dessus de son crâne.

Le développeur prend même le soin de l’indiquer tout spécialement sur le site Web officiel du jeu.

Image courtoisie Valve

Ça, c’est qu’on appelle une nouvelle génération de réalité virtuelle!

Dans le cadre de l’annonce, Valve a aussi levé la voile sur la date de sortie de Half-Life: Alyx, qui paraîtra en mars 2020.

Image courtoisie Valve

Le jeu pour PC, qui nécessitera une sacrée configuration matérielle, sera, sans surprise, disponible sur Steam et peut déjà être commandé.

Image courtoisie Valve

Utilisant la technologie SteamVR, Half-Life: Alyx sera compatible avec tous les systèmes VR pour PC, incluant le Valve Index, l’Oculus Rift, le HTC Vive et ceux de la série Windows Mixed Reality.

Notons que le jeu sera d’ailleurs gratuit pour les personnes qui possèdent l’Index.