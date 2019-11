Star Wars X Adidas: découvrez la nouvelle collection de chaussures inspirées d’une galaxie lointaine, très lointaine [PHOTOS]

Besoin d’assouvir votre soif de Star Wars en attendant la sortie de Rise of Skywalker? Ces immanquables espadrilles d’Adidas pourraient bien se révéler l’antidote parfait!

Image courtoisie Adidas

Image courtoisie Adidas

La collection 2019, qui marque une fois de plus la collaboration entre l’équipementier allemand et la populaire franchise, offrira cette année une poignée de jolis souliers aux thématiques de sabres lasers, vaisseaux spatiaux et personnages iconiques de Star Wars.

Image courtoisie Adidas

Image courtoisie Adidas

Image courtoisie Adidas

Les créations d’Adidas étant divisées en trois séries distinctes, on pouvait en un premier temps mettre la main sur des chaussures de basket inspirées des armes de Mace Windu, Luke Skywalker, Darth Vader et Obi-Wan Kenobi.

Image courtoisie Adidas

Image courtoisie Adidas

Image courtoisie Adidas

Ce jeudi, c’est au tour de la deuxième fournée, dédiée aux vaisseaux de Star Wars, d’être mise en vente. Et inutile de dire que les souliers de course de déçoivent pas!

Image courtoisie Adidas

Image courtoisie Adidas

Image courtoisie Adidas

Image courtoisie Adidas

La plupart des chaussures, accompagnées de quelques morceaux de vêtements, sont en vente dès maintenant sur le site Web officiel canadien d’Adidas.