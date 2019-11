Essai du TP-Link Archer AX6000, la nouvelle génération de routeurs AX multiappareils

L’Archer AX6000 est un nouveau routeur taillé pour les besoins de connexion Internet d’aujourd’hui et de demain avec le support du standard AX, la capacité de desservir plusieurs appareils simultanément, une couverture élargie et une protection antivirus.

Les débits des services Internet, les réseaux sans fil, les ordinateurs, les téléphones intelligents, tout va plus vite. Et c’est tant mieux. Vive l’instantanéité!

Fort heureusement, les routeurs font partie de l’équipement informatique domestique qui possède une longue durée de vie. Capables de transporter des données à plus de 1000 Mbit par seconde, ils ne sont limités que par le prix que nous payons en bande passante chez notre fournisseur de services Internet.

Le routeur en essai cette semaine est l’Archer AX6000 du fabricant TP-Link supportant le tout nouveau standard 802.11ax, également appelé WiFi6. Le précédent WiFi5 s’appelait 802.11ac, un standard qui a rendu de bons et loyaux services. Bien évidemment, il est rétrocompatible aux standards 802.11a/b/g/n/ac.

Cela dit, il vient un temps où il faut les remplacer pour une foule de raisons, comme celles de la capacité de traitement, des normes plus récentes, du nombre croissant d’appareils connectés, des téléviseurs ultra haute définition et de la sécurité en ligne.

Rapide? Non, très rapide!

Sous le capot orné de huit antennes, on retrouve un processeur quatre cœurs 64 bits cadencé à 1,8 GHz, deux coprocesseurs pour éliminer la latence, 1 Go de mémoire vive RAM (et non 8 Go comme sur d’autres sites), huit ports réseau Ethernet (habituellement quatre chez la concurrence), un port USB-C et un port USB-A.

Au catalogue logiciel, on obtient une application mobile iOS et Android servant comme mode d’emploi, d’installation et de gestion, l’habituel contrôle parental et un service antiprogramme malveillant apporté mis à jour par TrendMicro.

L’installation de base est facile avec l’application mobile Tether du fabricant – terminée en moins de 20 minutes en prenant son temps.

Une fois en ligne, c’est en téléchargeant des pages Web préférées qu’on remarque le gain de vitesse. Un lourd site Web comme la page d’accueil d’Amazon.com s’affiche instantanément, même avec une bande passante de 30 Mbit de Vidéotron.

Une impression de vitesse confirmée par les tests de CNET sur des routeurs WiFi6. Même si ce Archer AX6000 n’est pas étiqueté comme routeur de jeux vidéo normalement plus cher, le test de latence est le plus court enregistré par CNET.

WiFi6 seulement avec des appareils récents

Voilà des performances qui rassurent pour les prochaines années à venir.

Une fois bien installé, il faut quand même procéder à quelques modifications à la gestion du routeur. D’abord, mettre à jour le programme micrologiciel (firmware) à la plus récente version à l’aide de l’application Tether, aller à l’onglet HomeCare pour activer les fonctions antiprogrammes malveillants et, le cas échéant, jumeler ce routeur à l’assistant intelligent Alexa et aux fonctions domotiques IFTTT.

Parlant de WiFi6, il faut pour en profiter que les autres appareils connectés sans fil supportent également ce standard, comme les iPhone 11 et Galaxy S10.

Un mot en terminant sur les WiFi5 et 6, la fonction sans fil MU-MIMO pour gérer simultanément plusieurs appareils a été introduite pour la première fois en 2015 sur les routeurs WiFi 5, mais ne fonctionne que pour les signaux sortants du routeur. La version WiFi6 de MU-MIMO résoudra ce problème et permettra à ce routeur de gérer les signaux entrants et sortants provenant de plusieurs appareils.

Trois choses à améliorer, la longueur trop courte du fil d’alimentation (j’ai pris celui de mon ancien routeur), l’absence de mise à jour automatique du micrologiciel et la qualité du français sur la boîte. Heureusement le manuel et l’application Tether font beaucoup mieux à ce chapitre.

Vu sur BestBuy.ca à 330$, notamment.