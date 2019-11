Black Friday: les meilleures aubaines des grandes ventes du PlayStation Store et du Microsoft Store

Envie de gonfler votre collection de jeux tout en évitant la cohue de vendredi prochain au centre commercial?

Ça tombe bien, parce que Sony et Microsoft ont mis en ligne, depuis peu, de grandes ventes sur leur boutique en ligne respective en l’honneur du «vendredi fou», ce qui vous permettra d’économiser gros au cours des prochains jours sur les jeux numériques de PS4 et Xbox One.

Dans les deux cas, les ventes en ligne dureront pendant un peu plus d’une semaine. Celle du PlayStation Store se terminera le 3 décembre en avant-midi, tandis que les soldes du Microsoft Store seront offerts jusqu’au 2 décembre.

Sans plus attendre, voici les meilleurs rabais du Black Friday sur les jeux numériques PS4 et Xbox One:

Anthem

79,99$ 15,99$

Assassin’s Creed Odyssey

79,99$ 23,99$

Battlefield V

51,99$ 20,79$

Borderlands 3

79,99$ 53,59$

Call of Duty: Modern Warfaire – Édition Operator

109,99$ 87,99$

Code Vein

79,99$ 49,99$

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

54,99$ 27,49$

Crash Team Racing Nitro-Fueled

49,99$ 32,49$

Days Gone

49,99$ 24,99$

Devil May Cry 5

79,99$ 26,39$

The Division 2

79,99$ 19,99$

The Elder Scroll V: Skyrim

49,99$ 19,99$

Far Cry 5

79,99$ 19,99$

F1 2019

79,99$ 39,99$

Fallout 76

54,99$ 27,49$

FIFA 20

79,99$ 39,99$

Ghost Recon Breakpoint

79,99$ 39,99$

God of War

19,99$ 9,99$

Hitman – Édition Jeu de l’année

79,99$ 15,99$

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

29,99$ 14,99$

The Last of Us Remastered

19,99$ 9,99$

Layers of Fear 2

39,99$ 19,99$

Life is Strange 2 – Saison complète

49,99$ 24,99$

Madden NFL 20

79,99$ 47,99$

Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition

49,99$ 24,99$

MediEvil

39,99$ 26,79$

Metro Exodus

79,99$ 27,99$

Monster Hunter: World

39,99$ 19,99$

Mortal Kombat 11

79,99$ 39,99$

NBA 2K20

79,99$ 39,99$

Need for Speed Heat

79,99$ 53,59$

NHL 20

79,99$ 39,99$

The Outer Worlds

79,99$ 59,99$

Overwatch Legendary Edition

79,99$ 26,39$

Persona 5

26,99$ 13,49$

A Plague Tale: Innocence

66,99$ 33,49$

Red Dead Redemption 2

79,99$ 39,99$

Resident Evil 2

79,99$ 26,39$

Sekiro: Shadows Die Twice

79,99$ 51,99$

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

79,99$ 31,99$

The Sims 4

51,99$ 12,99$

Spyro Reignited Trilogy

53,49$ 26,74$

Uncharted: The Nathan Drake Collection

19,99$ 9,99$

Watch Dogs 2

69,99$ 17,49$

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

66,99$ 20,09$

WWE 2K20

79,99$ 39,99$

Notons que les membres Xbox Live Gold profiteront de rabais supplémentaires sur certains jeux. Les prix indiqués ici ne nécessitent pas d’abonnement particulier.

Anthem

79,99$ 23,99$

Assassin’s Creed Odyssey

79,99 31,99$

Battlefield V

51,99$ 31,19$

Borderlands 3

79,99$ 59,99$

Call of Duty: Black Ops 4

79,99$ 39,99$

Code Vein

79,99$ 55,99$

Control

79,99$ 59,99$

Crackdown 3

39,99$ 33,19$

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

54,99$ 32,99$

Crash Team Racing Nitro-Fueled

49,99$ 37,49$

Cuphead

25,99$ 19,49$

Dark Souls: Remastered

49,99$ 29,99$

Dark Souls II

49,99$ 16,49$

Dark Souls III

79,99$ 26,39$

Devil May Cry 5

79,99$ 31,99$

Dirt 4

59,99$ 17,99$

Dishonored 2

49,99$ 16,49$

The Division 2

79,99$ 26,39$

Doom

24,99$ 9,99$

Dragon Ball Fighterz

79,99$ 26,39$

Far Cry 5

79,99$ 26,39$

FIFA 20

79,99$ 47,99$

Forza Horizon 4

79,99$ 39,99$

Forza Motorsport 7

79,99$ 39,99$

Gears 5

79,99$ 39,99$

Ghost Recon Breakpoint

79,99$ 47,99$

Hitman 2

79,99$ 26,39$

Hitman HD Enhanced Collection

79,99$ 26,39$

Madden NFL 20

79,99$ 47,99$

Metro Exodus

79,99$ 47,99$

Middle-earth: Shadow of War

69,99$ 17,49$

Mortal Kombat 11

79,99$ 47,99$

NBA 2K20

79,99$ 47,99$

NHL 20

79,99$ 47,99$

No Man’s Sky

49,99$ 29,99$

The Outer Worlds

79,99$ 66,39$

Red Dead Redemption 2

79,99$ 47,99$

Sea of Thieves

59,99$ 29,99$

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

79,99$ 39,99$

The Sims 4

51,99$ 17,15$

Sekiro: Shadows Die Twice

79,99$ 59,99$

Spyro Reignited Trilogy

54,99$ 32,99$

Watch Dogs 2

69,99$ 23,09$

The Witcher 3: Wild Hunt

55,99$ 22,39$