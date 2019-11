Marvel: pour le prochain film de Hulk, Mark Ruffalo propose un affrontement avec Wolverine

Apparemment, Mark Ruffalo a encore envie de se transformer en gros monstre vert. En ce sens, l’interprète de Hulk aurait même des plans pour la prochaine apparition du personnage au grand écran.

Lors de son passage au Tokyo Comic Con le week-end dernier, Ruffalo a révélé qu’il avait récemment discuté avec Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, au sujet de l’avenir de Bruce Banner (et de son alter ego verdâtre) au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU).

«Kevin Feige m’a demandé la semaine dernière si j’avais d’autres idées ou histoires pour Hulk. J’ai dit que je pensais que oui, il y avait d’autres histoires à raconter. Et il m’a répondu: “Eh bien, pourquoi tu ne viendrais pas m’en parler et on verra si on peut te trouver une place dans l’univers de Marvel?”», a-t-il mentionné.

Comme le rapporte Comicbook, l’une des idées de l’acteur américain serait un film où Hulk n’affronterait nul autre que Wolverine.

«Hulk contre Wolverine, j’aimerais voir ça», a lancé Ruffalo à ce sujet.

Si le concept a déjà été exploré il y a plusieurs années dans les bandes dessinées, puis dans les dessins animés, ce serait une première dans le MCU.

Et surtout qu’avec le rachat de la 20th Century Fox par Disney, les X-Men peuvent désormais faire leur apparition dans les longs-métrages de l’univers cinématographique de Marvel. Ce serait donc chose possible!

Bref, on ne risque pas de manquer d’aventures de superhéros sur nos écrans de sitôt.