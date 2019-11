Star Wars: un acteur de Rise of Skywalker laisse traîner sa copie du scénario... et l’équipe du film doit la récupérer sur eBay

Si vous pensiez que vous étiez seul à oublier vos clés, votre portefeuille ou d’autres objets importants dans des endroits saugrenus, détrompez-vous. Ça arrive aussi à certains acteurs de Star Wars!

En entrevue à l’émission Good Morning America, lundi, le réalisateur de Star Wars: The Rise of Skywalker, J.J. Abrams, s’est avéré plutôt bavard et a partagé différentes anecdotes et informations sur le neuvième volet de la saga.

Le cinéaste a notamment révélé qu’un acteur (ou une actrice), qu’il s’est d’ailleurs abstenu de nommer, avait failli provoquer une crise majeure en laissant traîner le scénario de Rise of Skywalker sous son lit!

«Un de nos acteurs, je ne dirai pas lequel – j’aimerais le dire, mais je ne le ferai pas –, a oublié [sa copie] sous son lit et quelqu’un qui nettoyait l’endroit l’a trouvée. Elle a ensuite été donnée à quelqu’un d’autre qui l’a mise en vente sur eBay», a raconté Abrams.

Photo AFP Le réalisateur J.J. Abrams

Un employé très proactif chez Disney a toutefois découvert ledit scénario sur la plateforme de vente et a réussi à le récupérer avant qu’il ne soit vendu à un étranger... et que ne soient révélés tous les secrets du très attendu long-métrage!

C’est passé proche, comme on dit.

The Rise of Skywalker est enfin terminé

Lors du même entretien, le réalisateur a également fait savoir qu’après avoir tourné à nouveau une poignée de scènes en octobre, l’équipe avait finalement bouclé la postproduction du film dimanche, moins d’un mois avant sa sortie en salle.

«Tu vois quelque chose et tu te dis que ça pourrait être un peu plus clair, un peu mieux. Et si tu as la possibilité de régler le tout, tu en profites», a-t-il précisé au sujet des récentes retouches apportées au film.

Plus court qu’on ne le pensait?

Dans un autre ordre d’idées, J.J. Abrams a soutenu que The Rise of Skywalker serait un peu plus court que ce qui avait été initialement rapporté.

En ce sens, le principal intéressé a indiqué à Entertainment Weekly que le plus récent opus de la franchise durerait «2 heures et 21 minutes», soit 141 minutes.

Il y a quelques semaines, différents cinémas avaient pourtant indiqué que The Rise of Skywalker serait le plus long film de la série, avec une durée de 2 heures et 35 minutes.

Visiblement, ce ne serait plus le cas!

Cela dit, une chose qui reste vraie est que Star Wars: The Rise of Skywalker paraîtra au cinéma le 20 décembre prochain.