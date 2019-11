Décembre 2019: voici les jeux gratuits PlayStation et Xbox

Comme le veut la tradition, Sony et Microsoft ont annoncé cette semaine les jeux que les membres PlayStation Plus et Xbox Live Gold pourront télécharger gratuitement en décembre.

Si l'offre de Microsoft vous permettra notamment de créer votre propre parc thématique peuplé de dinosaures, Sony proposera de son côté un jeu de tir à la première personne salué par la critique et une petite incursion dans le monde des sports extrêmes.

Sans plus attendre, voici les jeux que les abonnés PlayStation Plus et Xbox Live Gold pourront découvrir en décembre!

PlayStation Plus

Titanfall 2 (PS4)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame (PS4)

Xbox Live Gold

Insane Robots (Xbox One) – 1 er au 31 décembre

au 31 décembre Jurassic World Evolution (Xbox One) – 16 décembre au 15 janvier

Toy Story 3 (Xbox 360) – 1 er au 15 décembre

au 15 décembre Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD (Xbox 360) – 16 au 31 décembre