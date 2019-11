Respawn ouvre la porte à une suite pour Star Wars Jedi: Fallen Order

Il faut l’admettre, Star Wars Jedi: Fallen Order en a surpris plus d’un à sa sortie à la mi-novembre.

Salué par bon nombre de critiques et de joueurs, le titre de Respawn Entertainment et d’Electronic Arts semble en effet avoir tellement confondu les sceptiques qu’il pourrait se valoir une suite, apprend-on dans une entrevue menée par Games Radar.

Interrogé par la publication spécialisée, le directeur de la stratégie de marque de Respawn, Charlie Houser, a soutenu que l’équipe du développeur souhaiterait «continuer de raconter» l’histoire de Cal Kestis dans un nouvel opus.

«Nous avons eu un plaisir fou [à faire Star Wars Jedi: Fallen Order]. Pour une nouvelle équipe qui s’est formée chez Respawn, il y a eu beaucoup d’apprentissages à faire afin d’y arriver. Dépendamment de la réaction des joueurs et des commentaires, et selon ce que tout le monde en pense, nous adorerions continuer de réaliser des expériences et des histoires incroyables et continuer de raconter cette histoire [dans l’univers] de Star Wars]», a-t-il confié.

Au-delà de la réaction positive de la presse et du public, les chiffres pourraient également pousser EA à contempler plus sérieusement l’idée de mettre une suite en chantier.

Mardi, l’éditeur a ainsi fait savoir que Fallen Order avait battu des records de vente dans les deux premières semaines suivant sa sortie.

Le jeu d’action-aventure serait ainsi devenu le titre de Star Wars publié par EA le plus vendu sur PC lors de son lancement, de même que celui inspiré de la franchise qui a écoulé le plus de copies numériques à sa parution.

Et disons que si le passé est garant de l’avenir, Electronic Arts pourrait bien donner son aval à un deuxième volet si le premier contribue à remplir les coffres de l’entreprise.

Cela dit, si jamais les nouvelles aventures de l'apprenti Jedi s’annoncent aussi réussies que celles qui viennent de voir le jour, on ne s’en plaindra pas!