Black Widow : voici qui sont les nouveaux personnages dans la bande-annonce du film

La bande-annonce pour le premier film solo de Black Widow en enfin sortie et elle présente une tonne de nouveaux personnages intrigants.

Clairement, le film Black Widow qui sortira en salles le 1er mai 2020 va revisiter le passé de Natasha Romanoff.

On sait que l’histoire se déroule entre les événements de Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. Natasha, une ancienne agente du KGB, ne veut plus se sauver de son passé alors elle retourne à la source pour tout effacer. Mais elle va avoir besoin d’aide.

Qui sont les nouveaux personnages présents dans la bande-annonce? Les voici:

Yelena Belova (interprétée par Florence Pugh)

Dans la bande-annonce, Natasha appelle Yelena sa soeur. En se fiant à l’historique du personnage dans les «comics», on ne s’attend pas à ce que ça soit sa soeur de sang.

Yelena est «l’autre» Black Widow.

Dans les bandes dessinées, les deux femmes ont une rivalité depuis le jeune âge puisqu’elles ont été entraînées ensemble dans la «Red Room».Natasha était toujours juste un peu meilleure que Yelena, qui était de plus en plus frustrée.

Capture d'écran Youtube

Dans le film, après une courte altercation, elles semblent très proches, et Yelena accepte d’aider Natasha à retourner où «tout à commencé», ce qui semble être la Russie et le «Red Room».

Par contre, rien n’indique que Yelena ne pourrait pas être une méchante finalement, ce qui ressemble plus à son personnage comme on le connaît.

Alexei Shostakov, le Red Guardian (interprété par David Harbour)

Capture d'écran Youtube

Joué par nul autre que Hopper dans Stranger Things, le Red Guardian est un personnage bien compliqué dans les «comics».

C’est un superhéros russe, créé pour être un équivalent de Captain America.

Lui et Black Widow se marient, et le KGB feint sa mort dans le but de manipuler Natasha pour qu’elle s’investisse à 100% dans son travail.

Capture d'écran Youtube

Dans le film, il semble être une version un peu déchue, qui n’a pas enfilé son costume depuis un moment déjà.

Reste à voir si Marvel aura gardé l’histoire d’amour entre les deux!

Melina Vostokoff, l'Iron Maiden (interprétée par Rachel Weisz)

Capture d'écran Youtube

Ce personnage est assez mystérieux.

Dans la bande-annonce, elle est présentée comme une alliée de Natasha, Yelena et Alexei, presque comme une figure maternelle.

Cependant, dans les «comics», Iron Maiden est une méchante qui cherche à tuer Black Widow.

Par contre, pour les biens du film, ils auraient pu mélanger son personnage à celui de la femme responsable de la Red Room et qui forme les futures Black Widow.

À suivre!

Taskmaster

Capture d'écran Youtube

On peut aussi apercevoir rapidement un intriguant personnage armé d'un arc à flèches.

Dans les bandes dessinées, il est un méchant très, très puissant, capable d'imiter les forces et les attaques de son adversaire.

On s’attend donc à plusieurs rebondissements, considérant que tous ces personnages sont des espions experts en tromperie et manipulation, ou carrément des assassins.

Voyez la bande-annonce juste ici: