Resident Evil 3: des images d’un remake font surface sur le PlayStation Store

Après le succès de la refonte de Resident Evil 2 en début d’année, le troisième volet de la série d’horreur de Capcom pourrait lui aussi avoir droit très bientôt à son propre remake.

Des vignettes pour le potentiel remake de Resident Evil 3 seraient ainsi apparues dans la banque d’images du PlayStation Store, selon le site web Gamstat, qui scrute tout spécialement les données ajoutées à la plateforme en ligne.

Image Capcom / Gamstat

Sur les images estampillées du titre Resident Evil 3 pour les versions nord-américaines et européennes, et de Biohazard RE:3 pour les deux moutures japonaises, on peut voir les protagonistes Jill et Carlos redessinés, de même que ce bon vieux Nemesis qui sait encore sourire à pleines dents.

Image Capcom / Gamstat

Image Capcom / Gamstat

Selon ce que rapporte Polygon, la fuite arrive drôlement à un peu moins de 10 jours de la cérémonie des Game Awards le 12 décembre... qui pourrait justement s’avérer un bon moment pour Capcom de révéler ses plus récents projets.

Dans le même ordre d’idées, différentes sources auraient eu vent au cours des dernières semaines qu’un autre remake était en développement chez le studio japonais.

Sans nécessairement crier victoire trop vite, on peut tout de même déduire qu’il y a rarement autant de fumée sans feu...

Bref, ça augure bien pour les fans de Resident Evil!