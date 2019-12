Red Barrels annonce un nouveau Outlast... qui se jouera à plusieurs!

Vous êtes du genre à aimer nourrir votre peur du noir entre amis? Le prochain volet de la série d’horreur Outlast pourrait bien vous intéresser!

Parce que oui, après nous avoir bousillé quelques nuits de sommeil avec deux très bons premiers titres, le développeur montréalais Red Barrels a dévoilé ce mercredi The Outlast Trials, un troisième jeu qui mettra de l’avant cette fois-ci une aventure multijoueur.

Prenant place pendant la guerre froide, le titre proposera du jeu coopératif pour jusqu’à quatre joueurs, mais offrira également la possibilité d’affronter ses peurs en solo, rapporte Polygon.

Et pour ceux qui se demandent, médusés par l’image qui accompagne l’annonce, si la nouvelle création de Red Barrels se jouera en réalité virtuelle: non, ce n’est pas le cas!

Sans être une suite directe à l’un des deux premiers volets, The Outlast Trials prendra place dans le même univers, alors qu’on y incarnera, selon toute évidence, le sujet de tests pas nécessairement très agréables.

Selon le studio québécois, le jeu est encore en production.

«Maintenant que nous avons élaboré notre concept, c’est le temps de se concentrer sur la création de contenu, la variété... et le gore», a commenté à ce sujet le cofondateur de Red Barrels, David Chateauneuf dans une publication Facebook.

En ce sens, aucune date de parution n’a été annoncée pour le moment. On ne sait pas non plus sur quelles plateformes The Outlast Trials sera disponible.

Cela dit, on s’attend à ce que l’équipe de Montréal nous empêche de dormir une fois de plus... c’est tout ce qu’on demande!