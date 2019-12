Un politicien a détourné des fonds de campagne... pour s’acheter des jeux sur Steam

On le sait, ça arrive à tout le monde, un jour ou l’autre, d’avoir envie de piger dans le budget dédié à l’épicerie pour s’acheter un petit jeu vidéo.

Un politicien américain, Duncan D. Hunter, a cependant plaidé coupable, mardi, à des accusations un peu plus graves: avoir pigé dans ses fonds de campagne pour s’acheter de petits plaisirs personnels... incluant plus de 1300 $US de jeux sur Steam!

Au total, Hunter aurait utilisé plus de 150 000 $US en dons recueillis pour sa cagnotte électorale pour se payer des vacances, du fast food, des blocs Lego, de la pâte à modeler, de la nourriture pour chien et même des billets d’avion pour les lapins de compagnie de la famille, a rapporté Polygon.

Faut le faire!

On ne sait pas quels jeux exactement le représentant californien s’est payé avec l’argent de son organisation politique (peut-être Democracy 3?), mais avec 1300 $US, disons qu’il a pu se bâtir une assez belle bibliothèque Steam.

Hunter s’expose désormais à une peine maximale de 5 ans en prison et une amende de 250 000 $.

Il aurait peut-être mieux fait d’attendre la grande vente estivale de la plateforme...