Jasons podcasts et culture geek avec Benoît Mercier

Mine de rien, Benoît Mercier est une inspiration pour plusieurs geeks.

Avant que les films Marvel ramènent les superhéros dans la culture populaire, l’animateur du podcast Les Mystérieux Étonnants a créé son propre métier: décortiquer l’univers geek pour les médias de masse.

Rencontre avec un pilier de la culture pop locale.

Les Mystérieux Étonnants sont, 13 ans plus tard, un incontournable de la culture geek québécoise, mais aussi du podcasting indépendant. Comment ça a commencé au juste?

En 2006, il n’y avait aucun contenu francophone, encore moins des podcasts, qui traitaient de la culture pop.

Les Mystérieux Étonnants (LME) est né naturellement au fil de conversations. J’avais des discussions sur les comics avec des amis de la radio Web de l’UQAM et le show s’est imposé de lui-même. Il est devenu un prolongement des conversations que nous avions hors ondes.

Depuis, l’approche a beaucoup évolué. J’aime penser que les auditeurs et auditrices sont assis à la même table que nous. Ça vient teinter nos interactions.

Un épisode des Mystérieux Étonnants, ça peut représenter combien d’heures de travail par semaine maintenant?

Bonne question! Je réalise qu’en presque 14 ans d’activités, je n’ai jamais pris le temps de compter. Alors que, pour le travail, certains font le décompte de leurs heures jusqu’à la fin de la journée, pour LME c’est tellement nourrissant que je n’ai jamais pris la peine.

Ça dépend du type d’épisode que l’on fait et ce que l’on a à lire ou à regarder pour nos discussions hebdomadaires. Un show régulier peut nécessiter quelques heures, tandis qu’une entrevue ou un enregistrement devant public est plus demandant... mais, c’est tellement l’fun!

Les Mystérieux Étonnants t’ont permis de créer ton propre métier. Pour les geeks qui sont inspirés par ta démarche, comment y es-tu arrivé?

Exact! J’ai un parcours assez inusité et je le podcast m’a permis de vivre plein de belles expériences et de participer à des projets tripants! Ça m’a ouvert la voie à collaborer à des émissions de radio, à être chroniqueur à M.Net ou encore à animer un show d’entrevues pour MAtv.

Comment j’ai fait? Aucune idée! L’animateur Conan O’Brien, que j’affectionne particulièrement, a déjà dit: «Work hard, be kind, and amazing things will happen.» Je m’efforce de suivre ces belles paroles et je dois dire que jusqu’à maintenant, elles s’avèrent exactes...

Comment expliquerais-tu cette montée de la geekitude au cours des dernières années?

Les geeks sont à la base des gens très passionnés par un ou des sujets très précis. On peut être passionné par les sports ou les voitures ou bien par la littérature. Selon moi, ces adeptes sont des geeks.

Par contre, jusqu’à tout récemment, les personnes qui aimaient les téléséries et BD, par exemple, étaient reléguées à un autre camp. Le temps a fait les choses.

Collectivement, j’imagine qu’internet nous a permis d’afficher nos vraies couleurs et de nous rendre compte qu’on est tous un peu passionnés (et, donc, geeks).

Tradition oblige, ta bande prépare un autre épisode des Fêtes. Pour celles et ceux qui n’ont jamais écouté d’épisodes spéciaux des Mystérieux Étonnants. Qu’est-ce qu’on va y retrouver?

Notre émission spéciale de Noël, c’est une grosse dose de plaisir coupable «kitsch» inspirée par les émissions spéciales du temps des Fêtes des années 1980 et 1990.

C’est un gros party qu’on organise dans un studio saturé de décorations et entouré de collaborateurs et d’amis qui gravitent autour de LME.

On revient sur l’année à grands coups de chroniques, on rit beaucoup et on s’amuse. On peut s’attendre à beaucoup de chaos et de fous rires... Oh! C’est aussi retransmis en direct et en vidéo sur Facebook!

On soulignait le 600e épisode cet été et on approche la fin de l’année. La question bilan s’impose donc: que retires-tu de ces 13 années à titre de Mystérieux Étonnant?

C’est difficile de résumer en mots ce que le show représente pour mon équipe et pour moi.

Notre prémisse geek nous a dépassés depuis longtemps. Aujourd’hui, nous sommes essentiellement des amis qui partageons des moments authentiques. La culture pop est une excuse pour justifier ces conversations.

Je retiens la fidélité et l’amour du public dont les preuves de l’affection seraient trop longues à énumérer ici, mais on a une sacrée belle bande d’auditeurs et d’auditrices. On est très chanceux. Tant que le cœur y est, nous allons continuer.

Et qu’est-ce qui s’en vient — et qu’espères-tu — pour les prochaines centaines d’épisodes?

J’espère que la grande famille de LME va s’agrandir davantage.

On a Noël chez Isidore et Cœur et croupe qui sont produits chez nous et je souhaite que d’autres émissions uniques s’y rattachent.

Rêve ultime? Peut-être en vivre un jour. C’est utopique? On verra bien!

Pour suivre les différents projets de Benoît Mercier, mieux vaut le suivre sur Facebook . Pour avoir plus de détails sur Les Mystérieux Étonnants et les projets qui y sont attachés, consultez le mysterieuxetonnants.com .

