Pèse sur start participe à la Guignolée des médias en jouant à des jeux vidéo en compagnie d’humoristes

Aujourd’hui, Pèse sur start joint l’agréable à l’agréable en collaborant à une collecte de dons très « geek » de Juste Pour Rire pour la Guignolée des médias.

En effet, notre collaboratrice Christine Lemus jouera à des jeux vidéo en compagnie d’Êve Côté des Grandes Crues lors d’une diffusion Facebook pilotée par l’humoriste Jérémie Larouche.

D’autres collaborateurs, dont Simon Delisle et Julien Corriveau, par exemple, participent au projet.

La diffusion vient tout juste de commencer. Christine y sera entre 12h30 et 13h.

LA GUIGNOLÉE DES MÉDIAS À JUSTE POUR RIRE�� LA GUIGNOLÉE DES MÉDIAS À JUSTE POUR RIRE🎄🤲 Aujourd'hui, de 11h à 14h, on collecte des fonds pour La guignolée des médias à Juste pour rire! Pour faire un don automatique de 10$, textez le mot REMPLIR au numéro suivant: 20222 Publié par Juste pour rire sur Jeudi 5 décembre 2019

Si c’est possible pour vous, on vous invite également à faire un don pour la Guignolée des médias parce que, on va se le dire, décembre est souvent le « Dark Souls » des mois de l’année pour les personnes dans le besoin.