YouTube dévoile les jeux vidéo les plus visionnés de 2019

À voir les jeux vidéo les plus visionnés sur YouTube en 2019, il faut admettre que les classiques ont encore la cote chez les fans de streaming.

C’est ainsi Minecraft (!) qui a récolté la palme du titre dont les diffusions ont été les plus regardées au cours des 12 derniers mois sur YouTube.

Selon le service de Google, c’est notamment le retour dans l’univers de Minecraft du streamer PewDiePie en juin qui aurait permis au jeu, paru pour la première fois en 2011, de grimper au sommet du peloton.

Tout juste derrière, on retrouve les toujours très populaires Fortnite et Grand Theft Auto, qui viennent ainsi compléter le top 3 des titres les plus visionnés sur la plateforme en ligne.

Par la suite, sans grande surprise, bon nombre de titres mobiles, comme Garena Free Fire ou PUBG MOBILE, occupent le reste du classement.

Voici donc le top 10 des jeux vidéo les plus visionnés de 2019 sur YouTube:

Minecraft Fortnite Grand Theft Auto Garena Free Fire Roblox PUBG MOBILE League of Legends PlayerUnknown's Battlegrounds Brawl Stars Mobile Legends: Bang Bang

Rappelons qu’on ne parle ici que des jeux diffusés sur YouTube, le portrait serait donc fort probablement bien différent si on incluait les statistiques des autres plateformes comme Twitch ou Mixer...!