Vous pourrez bientôt guérir les malades et laver les pieds du peuple dans ce... simulateur de Jésus-Christ!? [VIDÉO]

On trouve vraiment, mais vraiment toutes sortes de jeux sur Steam, avec souvent des aventures qui sont, disons, plus étranges les unes que les autres.

Ainsi, après ce jeu qui proposait de rester coincé pendant 6 heures sur un vol commercial, c’est maintenant au tour de I Am Jesus Christ de retenir l’attention du web avec sa bande-annonce assez surprenante merci.

Oui, ce n’est pas la première fois que l’univers biblique fait son chemin jusque dans un jeu vidéo, les exemples sont même plutôt nombreux, mais cette fois-ci, comme le nom l’indique, le titre vous permet d’enfiler la tunique du Sauveur en personne.

Et à en voir la description et les images, le développeur SimulaM n’y va pas de main (mer?) morte avec son simulateur chrétien...

Capture d'écran Steam

Combattez des démons! Marchez sur l’eau! Multipliez les poissons! Guérissez les malades! Mangez avec vos disciples! Mourez sur la croix et ressuscitez-vous trois jours plus tard...! Parce que oui, ça va jusque-là.

Capture d'écran Steam

Capture d'écran Steam

Pour couronner le tout, I Am Jesus Christ prendra place dans un «monde ouvert» à la première personne et mettra de l’avant un «combat réaliste avec Satan», «plus de 30 miracles», de même que les «superpouvoirs de l’Esprit sain». Rien que ça!

Capture d'écran YouTube

Ces «pouvoirs» semblent d’ailleurs se contrôler avec une espèce de jauge d’Esprit sain (?)... Il faudra donc visiblement attendre un peu qu’elle se remplisse entre chaque multiplication des pains.

Capture d'écran Steam

Reste maintenant à voir la réaction des communautés religieuses devant un tel Grand Theft Auto du miracle biblique.

Pour le moment, aucune date de sortie n’est annoncée, même qu’on pourrait se demander si l’ensemble n’est qu’un gag très élaboré.

Capture d'écran Steam

Cela dit, l’éditeur derrière le titre, PayWay, est tout de même un joueur bien établi dans les jeux de simulation, avec des succès comme House Flipper, Car Mechanic Simulator ou encore Cooking Simulator.

On peut donc présumer que I Am Jesus Christ sortira éventuellement d'entre le bœuf et l'âne gris...