Wonder Woman 1984: l’héroïne débarque dans les années 80 avec une première bande-annonce explosive

Wonder Woman est de retour et, cette fois-ci, c’est sous les néons des années 80 que l’héroïne combattra, comme le montre avec mordant cette première bande-annonce pour Wonder Woman 1984.

Dévoilé ce dimanche dans le cadre de la Comic Con Experience 2019, l’aperçu d’un peu plus de deux minutes lève notamment le voile sur la vilaine Cheetah, interprétée par Kristen Wiig, de même que sur le charismatique Maxwell Lord, incarné ici par Pedro Pascal.

En plus de Gal Gadot dans le rôle-titre, on note également le retour de Chris Pine, une fois de plus dans la peau de Steve Trevor.

Warner Bros. et DC Comics ont également profité de l’occasion pour dévoiler quatre clinquantes affiches pour le film dimanche après-midi.

Check out the new character posters from #WW84 - in theaters June 5. pic.twitter.com/O27ARDQHpA — Wonder Woman (@WonderWomanFilm) December 8, 2019

Encore une fois réalisé par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 paraîtra en salle le 5 juin 2020.