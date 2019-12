MLB The Show: Sony publiera son jeu de baseball sur d’autres plateformes que la PlayStation, «au plus tôt dès 2021»

Ce qui s’avère à première vue une nouvelle un peu ennuyante de renouvellement de licence sportive pourrait finalement avoir des impacts à long terme assez importants pour l’industrie du jeu vidéo.

Si l’annonce lundi soir d’une (autre) entente exclusive de plusieurs années entre la Ligue majeure de baseball et Sony pour la parution de jeux de la série MLB The Show n’étonne pas vraiment, voilà ce qui était profondément imprévu: la franchise ne sera plus exclusive aux consoles PlayStation.

En d’autres mots, «au plus tôt dès 2021», les prochains MLB The Show paraîtront sur d’autres consoles... tout en étant quand même édités par Sony!

Ce n’est pas la première fois que des exclusivités PlayStation finissent par aboutir sur des plateformes «étrangères», on pense à Detroit: Become Human, qui paraîtra cette semaine sur PC ou encore Death Stranding, qui fera de même l’an prochain.

Cela dit, c’est la première fois qu’un titre développé par un studio de Sony, dans ce cas-ci San Diego Studio, sortira sur une console qui n’est pas estampillée PlayStation.

Et c’est évidemment là que tout devient intéressant...

Certes, quelques questions demeurent.

D’abord, quelles plateformes recevront plus particulièrement les jeux MLB The Show? Car même si Microsoft et Nintendo ont partagé la nouvelle sur Twitter (et on peut quand même parler ici d’un bon indicateur), rien n’a été confirmé pour le moment.

Aussi, on ignore si San Diego Studio, qui développera la version pour PlayStation 4 (et éventuellement PS5), fera de même pour les moutures destinées aux autres consoles... ou si Sony engagera des studios externes pour faire la besogne.

Mais bon, peu importe les fins détails de l’entente, on imagine qu’au final, les joueurs seront gagnants de cette ouverture (enfin!) de la part Sony quant à son catalogue d’exclusivités.

En ce sens, on n’a qu’à penser à Microsoft, qui a commencé au cours des dernières années à distribuer certains de ses jeux exclusifs sur les consoles de compétiteurs, comme Cuphead ou encore Ori and the Blind Forest.

Bref, voilà une entente entre Sony et la MLB qui pourrait donner aux gamers beaucoup que du baseball d’ici quelques années...