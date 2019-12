Resident Evil 3 Remake, Untitled Goose Game et bien plus: voici tout ce que PlayStation a dévoilé lors de son dernier State of Play [VIDÉO]

En misant à la fois sur de grosses franchises et d’intrigants jeux indépendants, Sony a encore une fois livré une bien intéressante présentation State of Play ce mardi matin.

Ce faisant, l’entreprise a dévoilé ou apporté des précisions au sujet d’une flopée de titres qui paraîtront éventuellement sur PS4 (et peut-être bien sur PS5 pour certains).

Voici donc tout ce qui a été annoncé lors du plus récent State of Play:

Resident Evil 3 Remake et Project Resistance

Les images du remake de Resident Evil 3 mises en ligne la semaine passée étaient finalement bien réelles! Nemesis, Jill Valentine et Carlos Oliveira reviendront ainsi dans une version revue et améliorée du classique troisième volet de la série d’horreur.

Le titre paraîtra le 3 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Et, ô grande surprise, celui-ci inclura le nouveau mode multijoueur Project Resistance, présenté plus tôt cette année.

Untitled Goose Game

Honk! Honk! La plus célèbre oie de 2019 n’en pouvait plus de SEULEMENT terroriser son voisinage sur PC et Nintendo Switch, il faut maintenant qu’elle débarque sur PS4 et Xbox One!

D’ailleurs, bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont hâte de semer le chaos sur les plateformes de Sony et Microsoft, Untitled Goose Game y paraîtra le 17 décembre prochain.

Ghost of Tsushima

Déjà bien énigmatique, le jeu d’action Ghost of Tsushima, qui se déroule en plein Japon féodal, a ajouté une nouvelle couche à son aura de mystère.

De ce fait, Sony a offert ce mardi une courte bande-annonce d'environ une minute, assortie d’un «à suivre» à la fin de celle-ci. On en veut plus!

Kingdom Hearts 3: ReMind DLC

Des fuites l’avaient déjà suggéré, mais on sait maintenant que l’expansion ReMind de Kingdom Hearts 3 arrivera le 23 janvier 2020.

Comble de bonheur, les nouvelles aventures ramèneront certains personnages de Final Fantasy comme Leon, Yuffie et Aerith.

Dreams

En accès anticipé depuis déjà un bon moment, le titre de création de jeux et d’œuvres numériques de Media Molecule, Dreams, paraîtra enfin officiellement le 14 février 2020.

Et fait intéressant, le jeu proposera un mode histoire dans sa version finale.

Predator: Hunting Grounds

Les amateurs de jeux multijoueur asymétriques en auront plein la vue avec Predator: Hunting Grounds, qui s’annonce un vrai festin d’action et d’hémoglobine.

Ferez-vous la loi en tant que sanguinaire prédateur... ou essaierez-vous de survivre comme un simple humain? Le choix sera vôtre dès la sortie du titre sur PS4 et PC le 24 avril.

Superliminal

Après une parution sur PC en novembre, le très cocasse jeu de puzzles Superliminal fera éventuellement son apparition sur PS4.

Jouant principalement avec le sens de la perspective, la bande-annonce vaut le détour si vous ne connaissez pas le titre.

Babylon’s Fall

Collaboration entre PlatinumGames et Square Enix, Babylon’s Fall risque fort bien de faire baver les fans de Dark Souls et autres jeux du genre.

On est toujours sans détail quant à sa date de parution, mais, au moins, on a un meilleur aperçu de son gameplay.

Spellbreak

Un battle royale où les attaques magiques sont à l’honneur? Chose certaine, ça fait changement des traditionnelles armes à feu qui peuplent habituellement ce type de jeux.

Après un premier tour de roue sur PC en version alpha, une bêta fermée de Spellbreak sera proposée sur PS4 au printemps 2020.

Paper Beast

Ça prenait bien une petite annonce pour la PlayStation VR! Eh bien, cet honneur revient à Paper Beast qui s’annonce, hum, assez particulier merci et dont la sortie est prévue pour le début de 2020.

On vous laisse en juger par vous-même...