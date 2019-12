Twin Peaks VR: vous pourrez entrer (presque) littéralement dans l’univers de la série culte dès ce vendredi [VIDÉO]

On aime ou on déteste les œuvres de David Lynch. Et, de toute évidence, ça ne changera pas avec le jeu VR inspiré de l’univers de Twin Peaks.

Le plus récente bande-annonce du titre, qui paraîtra ce vendredi sur PC, laisse en effet présager une expérience profondément (et le terme semble plutôt faible) étrange, mais qui devrait néanmoins réjouir les amoureux de la série.

Twin Peaks VR propose ainsi de parcourir différents environnements propres à la création culte de Lynch, comme la Red Room, Glastonbury Grove ou encore les bureaux du shérif.

Capture d'écran Steam

Toutefois, comme l’indique si bien l’aperçu franchement cryptique, on semble ici davantage dans le «fan service» que dans l’expérience grand public qui démocratisera la série... si jamais Twin Peaks peut être démocratisée d’une certaine façon.

Offert dès le 13 décembre pour les utilisateurs des casques VR Valve Index, HTC Vive ou Oculus Rift, le jeu débarquera aussi sur Oculus Quest et PlayStation VR en 2020.