Réchauffez votre moteur, Forza Horizon 4 offrira un mode «battle royale» dès ce jeudi après-midi [VIDÉO]

Les modes battle royale, ce n’est pas juste pour les jeux de tir! Après (le très, très bon) Tetris 99, voilà que Forza Horizon 4 adoptera à son tour la populaire formule.

Un battle royale avec des autos? Vraiment? Eh oui, ça va devenir réalité dès ce jeudi après-midi sur les plateformes de Microsoft avec le mode The Eliminator, destiné au quatrième volet de la série de jeux de course au monde ouvert.

Alors, comment ce drôle d’hybride va-t-il fonctionner, demandez-vous?

Dans The Eliminator, 72 joueurs batailleront dans des face-à-face effrénés afin de rejoindre le centre de la zone de jeu, tandis que celle-ci rétrécira de minute en minute.

Chaque participant commencera avec une Mini Cooper 1965, mais pourra changer de véhicule à l’aide d’items dispersés à travers la carte ou, si vous aimez les défis, en battant un adversaire afin de lui voler sa bagnole.

Somme toute, c’est un peu de nouveau et un peu de déjà-vu rassemblés dans un mode qui sera offert gratuitement aux fans de Forza Horizon 4.

Pas de quoi écrire à sa mère... mais pas de quoi se plaindre non plus! Bref, ce sera à essayer dans quelques heures sur Xbox One et PC.