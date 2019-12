Tarantino parle encore de Kill Bill 3 et affirme que le projet est «définitivement dans les plans»

Quentin Tarantino continue lui-même d’alimenter les rumeurs concernant un potentiel retour de la Mariée pour un troisième volet de Kill Bill... et force est d’admettre qu’on commence, nous aussi, à y croire!

En entrevue à l’émission de radio Andy Cohen Live plus tôt cette semaine, l’inimitable cinéaste n’est pas passé par quatre chemins: Kill Bill 3 est «définitivement dans les plans».

Même que la ligne directrice du film commencerait à se préciser dans la tête de ce cher Tarantino, qui a justement mentionné à l’animateur qu’il avait mangé la veille avec la Mariée en personne, Uma Thurman.

«J’ai une idée de ce que je pourrais faire avec [Kill Bill 3], a-t-il soutenu. Je ne voudrais pas juste arriver avec une aventure ridicule. Elle ne mérite pas ça. La Mariée s’est battue sans relâche pendant longtemps.»

Si jamais le réalisateur et scénariste met son plan à exécution, il faudrait toutefois attendre un peu avant de pouvoir de s’immerger dans le déluge d’hémoglobine que risque de devenir le troisième long-métrage de la série.

En ce sens, Tarantino a souligné qu’il ne travaillerait pas sur Kill Bill 3 «avant un petit moment», précisant que cela n’arriverait pas «avant au moins trois ans».

Mais est-ce que les fans du créateur seront laissés pour contre d’ici là? Pas nécessairement!

Le cinéaste a ainsi confié que, depuis qu’il avait complété Once Upon a Time in Hollywood, il avait déjà rédigé le scénario «d’une pièce de théâtre» et «d’une série télé de cinq épisodes»...

«J’ai pas mal écrit ce que je vais faire pour les trois prochaines années», a-t-il indiqué.

On peut donc en déduire que la prochaine décennie ne s’annonce pas si mal pour les inconditionnels de Tarantino.