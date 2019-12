The Game Awards: voici les meilleurs rabais offerts sur les jeux numériques pour célébrer l’événement

Les Game Awards sont de retour ce jeudi soir pour célébrer les grands jeux de 2019... mais celles et ceux qui participent au gala ne sont pas les seuls à faire la fête!

En effet, les différentes boutiques de jeux numériques soulignent l’événement en offrant d’excellents rabais sur une panoplie de titres.

Donc, que vous fréquentiez le PlayStation Store, le Nintendo Game Store, le Microsoft Store ou bien Steam, chaque plateforme propose sa propre vente en l'honneur des Game Awards.

Justement, voici un petit aperçu de quelques-unes des meilleures aubaines que vous pourrez y trouver:

PlayStation Store

(Jusqu’au 16 décembre)

Assassin’s Creed Odyssey

23,99$

Borderlands 3

51,99$

Call of Duty: Modern Warfare

59,99$

Control

51,99$

Days Gone

24,99$

Detroit: Become Human

14,99$

Devil May Cry 5

26,39$

Dragon Ball FighterZ

19,99$

Far Cry 5

19,99$

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

14,99$

Life is Strange 2 – Complete Season

24,99$

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

24,99$

Outer Wilds

26,79$

The Outer Worlds

59,99$

A Plague Tale: Innocence

33,49$

Red Dead Redemption Ultimate Edition

47,99$

Resident Evil 2

26,39$

Nintendo Game Store

(Jusqu’au 18 décembre)

Celeste

12,25$

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition

4,99$

Doom

39,99$

The Elder Scrolls V: Skyrim

39,99$

Gris

10,49$

Mortal Kombat 11

39,99$

Octopath Traveler

47,99$

Super Mario Odyssey

55,99$

Travis Strikes Again: No More Heroes

18,89$

What Remains of Edith Finch

14,99$

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

55,99$

Wolfenstein II: The New Colossus

39,99$

Assassin’s Creed Odyssey

23,99$

Batman: Arkham Collection

19,99$

Borderlands 3

53,59$

Call of Duty: Modern Warfare

51,99$

Control

57,74$

Devil May Cry 5

26,39$

Dirt Rally 2.0

17,99$

Doom

7,49$

Far Cry 5

19,99$

F1 2019

35,99$

Gears 5

39,99$

Life is Strange 2 – Complete Season

24,99$

No Man’s Sky

24,99$

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

7,99$

The Outer Worlds

59,99$

A Plague Tale: Innocence

33,49$

Resident Evil 2

26,39$

Red Dead Redemption 2

39,99$

Steam

(12 et 13 décembre)

Celeste

10,99$

Devil May Cry 5

26,39$

Disco Elysium

36,39$

Dishonored 2

12,49$

Dragon Ball FighterZ

19,99$

F1 2019

34,49$

Gears 5

39,99$

Gris

9,74$

Hellblade: Senua's Sacrifice

11,21$

Inside

8,15$

Life is Strange 2 – Complete Season

24,50$

The Messenger

13,67$

Mortal Kombat 11

31,99$

No Man’s Sky

33,24$

Overcooked 2

17,39$

A Plague Tale: Innocence

29,99$

Resident Evil 2

26,39$

Return of the Obra Dinn

18,23$

Trover Saves the Universe

27,19$

What Remais of Edith Finch

10,99$

Wolfenstein II: The New Colossus

16,49$