Voici Ruined King, un premier jeu solo inspiré de League Of Legends

Succès oblige, League Of Legends inspire une toute nouvelle gamme de jeux vidéo chapeautée par Riot Games.

Le premier de cette initiative surnommé Riot Forge est Ruined King, un jeu de rôle solo au tour par tour où on incarne des héros de League Of Legends explorant les zones de Bilgewater et Shadow Isles. Sa production a été annoncée lors des Game Awards de ce jeudi.

L’histoire se déroulera après l’événement Burning Tides de League Of Legends.

La production est assurée par Airship Syndicate, à qui l’on doit, notamment, Battle Chasers: Nightwar.

La date de parution n’a pas encore été annoncée.

Aussi annoncé lors de l'événement

Un autre jeu inspiré de LoL est à venir: Convergence: A League of Legends.

Il s'agirait d'un jeu d'action où on peut notamment manipuler le temps.