Fast and the Furious: Vin Diesel participe à un jeu vidéo inspiré de la série de films

Surprise! Un jeu inspiré de la saga Fast and the Furious est en préparation.

Nommé Fast and the Furious: Crossroads, le jeu de conduite et d’action misera également sur l’apport de plusieurs acteurs de la série, dont Vin Diesel et Michelle Rodriguez, notamment.

Le plus surprenant demeure que malgré tout le potentiel d’une telle production, Crossroads a actuellement l’air d’un jeu destiné pour la PS3.

Espérons qu’on se trompe, toutefois!

Le jeu se retrouvera sur consoles et PC dès mai 2020.